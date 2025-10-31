Dia de Finados: confira o que funciona na Grande Vitória

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:54
Mais um feriado nacional vem chegando: é o Dia de Finados — celebrado para homenagear os que já se foram nos cemitérios — que cairá no próximo domingo (2). Mesmo sendo em um final de semana, alguns serviços municipais e estabelecimentos comerciais poderão sofrer alterações nos horários de funcionamento. Por conta disso, A Gazeta preparou uma lista para destacar o que funciona nas cidades da Grande Vitória no feriado.
Na Capital capixaba, os serviços terão o funcionamento normal ou em regime de plantão. Os moradores podem se informar através do Fala Vitória 156, pelo aplicativo Vitória Online ou pelo portal da prefeitura. No telefone, o atendimento é de 8h às 22h. Já no app, o atendimento é feito 24h por dia.
No município serrano, todos os serviços essenciais funcionarão normalmente no Dia de Finados.
No município canela-verde, todos os serviços essenciais serão mantidos no Dia de Finados, no domingo (2).
A Prefeitura de Cariacica informou que todos os serviços essenciais serão mantidos do Dia de Finados.
Em Viana, não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal.
Os órgãos do Poder Executivo Estadual não terão expediente no Dia de Finados (2), sendo este o habitual nos domingos. A medida não se aplica às unidades administrativas que desempenham suas funções em regime de escala ou que não admitem paralisação.
Funcionará com o horário habitual de domingo e feriados, incluindo períodos de funcionamento facultativo.
A Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) informou que os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas.
