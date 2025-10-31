Feriado

Dia de Finados: confira o que funciona na Grande Vitória

Mesmo sendo em um domingo (2), alguns serviços terão o horário de funcionamento alterado; programe-se

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:54

Alguns estabelecimentos funcionarão em horário especial devido ao feriado Crédito: Sagrilo

Mais um feriado nacional vem chegando: é o Dia de Finados — celebrado para homenagear os que já se foram nos cemitérios — que cairá no próximo domingo (2). Mesmo sendo em um final de semana, alguns serviços municipais e estabelecimentos comerciais poderão sofrer alterações nos horários de funcionamento. Por conta disso, A Gazeta preparou uma lista para destacar o que funciona nas cidades da Grande Vitória no feriado.

Vitória

Na Capital capixaba, os serviços terão o funcionamento normal ou em regime de plantão. Os moradores podem se informar através do Fala Vitória 156, pelo aplicativo Vitória Online ou pelo portal da prefeitura. No telefone, o atendimento é de 8h às 22h. Já no app, o atendimento é feito 24h por dia.

Defesa Civil: vai atuar normalmente, em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986.

vai atuar normalmente, em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986. Unidades de saúde: as unidades da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade.

as unidades da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade. Pronto Atendimento (PA): as unidades de São Pedro, situado na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas.



as unidades de São Pedro, situado na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas. Atenção Psicossocial: o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.



o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas. Conselho Tutelar: o Conselho Tutelar vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488.

Serra

No município serrano, todos os serviços essenciais funcionarão normalmente no Dia de Finados.

Unidade de Pronto Atendimento (UPAs): as unidades de Carapina, Castelândia, Serra Sede e Infantil funcionarão com atendimento 24h.

as unidades de Carapina, Castelândia, Serra Sede e Infantil funcionarão com atendimento 24h. Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI): a unidade localizada em Colina de Laranjeiras terá atendimento 24h.



a unidade localizada em Colina de Laranjeiras terá atendimento 24h. Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV): a unidade que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, terá atendimento 24 horas. Informações: (27) 98166-1308.



a unidade que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, terá atendimento 24 horas. Informações: (27) 98166-1308. Farmácia Central: também contará com o funcionamento 24h. Ela funciona no pátio do Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras.



também contará com o funcionamento 24h. Ela funciona no pátio do Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras. Vigilância Sanitária: denúncias podem ser feitas no telefone 27 98166-1036.



denúncias podem ser feitas no telefone 27 98166-1036. Auxílio Funeral: Todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. Telefone: (27) 98166-0814.



Todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. Telefone: (27) 98166-0814. Plantão do Conselho Tutelar: (27) 98166-0515.



(27) 98166-0515. Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP: (27) 98166-0161. Funcionamento: 7h às 18h.



(27) 98166-0161. Funcionamento: 7h às 18h. Abordagem Social: (27) 98166-0494 (das 8h às 20h).



(27) 98166-0494 (das 8h às 20h). Disque-silêncio: (27) 99951-2321 (das 16h às 2h).

(27) 99951-2321 (das 16h às 2h). Fiscalização de Meio Ambiente: (27) 99951-2321 (das 18h a 0h).



(27) 99951-2321 (das 18h a 0h). Fiscalização de posturas: (27) 99517-9126 (das 16h às 2h).



(27) 99517-9126 (das 16h às 2h). Guarda Civil Municipal (GCM): (27) 3252-3711 ou WhatsApp (27) 98166-0812.



(27) 3252-3711 ou WhatsApp (27) 98166-0812. Departamento de Operação de Trânsito (DOT): 3252-3711 ou WhatsApp (27) 98182-0220 (das 7 às 22h). Os agentes trabalharão normalmente nas vias.



3252-3711 ou WhatsApp (27) 98182-0220 (das 7 às 22h). Os agentes trabalharão normalmente nas vias. Defesa Civil: atendimento emergencial por conta da chuva. Telefone: 99938-9500 e 199 (Atendimento 24h).



atendimento emergencial por conta da chuva. Telefone: 99938-9500 e 199 (Atendimento 24h). Outros serviços, como coleta de lixo domiciliar e hospitalar, funcionarão no feriado.

Vila Velha

No município canela-verde, todos os serviços essenciais serão mantidos no Dia de Finados, no domingo (2).



Saúde: os Prontos Atendimentos (PAs) da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra (UPA Zilda Arns) e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas.

Defesa Civil: estará de plantão no feriado, com os registros podendo ser feitos nos telefones 199 ou 193.

Guarda Municipal: estará atuando normalmente, podendo ser acionados pelo telefone 153.

Ouvidoria: os atendimentos serão feitos nos telefones (27) 3149-7336 e 162, pelo site da ouvidoria ou pelo aplicativo Vila Velha ON. Plantão de 8 às 18h.

site da ouvidoria Posturas: plantão fiscal, com as denúncias podendo ser feitas no telefone da ouvidoria: (27) 3149-7336.

Fiscalização Ambiental: atendimento das 8 às 18 horas pelo telefone (27) 3149-7336 e a qualquer horário pelo site da ouvidoria ou pelo aplicativo Vila Velha ON.

site da ouvidoria Bem-Estar Animal: atendimento das 8 às 18 horas pelo WhatsApp (27) 99268-3398, a qualquer horário pelo site da ouvidoria ou pelo aplicativo Vila Velha ON.

site da ouvidoria Disque Silêncio: denúncias podem ser feitas das 8 às 18h pelo telefone (27) 3149-7336, a qualquer horário pelo site da ouvidoria ou pelo aplicativo Vila Velha ON.

site da ouvidoria Serviço Especializado de Abordagem Social: funcionamento até as 22h. Contato: (27) 99281-3444.

Conselho Tutelar: plantão 24 horas. Contato: (27) 99892-2714.

Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive): fechado

Auxílio-Funeral: das 8 às 20h nos feriados e finais de semana. Contato: (27) 98814-0266.

Serviços Urbanos: a coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região.

Farol Santa Luzia: aberto das 9h às 16h30.

Igreja do Rosário: fechada para visitação, com missa celebrada às 8 horas.

Funcionamento do Museu Homero Massena e da Casa da Memória no feriado de finados: das 8h30 às 17h30



Cariacica

A Prefeitura de Cariacica informou que todos os serviços essenciais serão mantidos do Dia de Finados.

Saúde: PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil) - 24 horas; PA de Bela Vista - 7h às 17 horas; PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17 horas; PA de Flexal (atendimento com clínico geral de segunda a domingo durante 24 horas / atendimento com pediatra de segunda a domingo das 7 às 19 horas).

PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil) - 24 horas; PA de Bela Vista - 7h às 17 horas; PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17 horas; PA de Flexal (atendimento com clínico geral de segunda a domingo durante 24 horas / atendimento com pediatra de segunda a domingo das 7 às 19 horas). Serviços: serviços de varrição e limpeza nas principais vias do município; coleta de lixo domiciliar e hospitalar.

serviços de varrição e limpeza nas principais vias do município; coleta de lixo domiciliar e hospitalar. Coordenação de Necrópole: a liberação de sepultamentos nos cemitérios municipais deve ser feita de forma presencial no Centro Administrativo, na avenida Alice Coutinho, n.º 109, em Vera Cruz, das 7h às 18 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 3354-5909.

a liberação de sepultamentos nos cemitérios municipais deve ser feita de forma presencial no Centro Administrativo, na avenida Alice Coutinho, n.º 109, em Vera Cruz, das 7h às 18 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 3354-5909. Conselho Tutelar: funcionará em regime de plantão 24h. Contatos do plantão: 27 99945-6962, 27 99945-6172, 27 99580-9529 e 27 99933-9170.

funcionará em regime de plantão 24h. Contatos do plantão: 27 99945-6962, 27 99945-6172, 27 99580-9529 e 27 99933-9170. Defesa Civil: plantão: 27 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas).



Viana

Em Viana, não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal.

Defesa Civil: as equipes estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942.

as equipes estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942. Pronto Atendimento (PA): as unidades de Arlindo Villaschi e Viana Sede funcionarão normalmente, 24 horas.

as unidades de Arlindo Villaschi e Viana Sede funcionarão normalmente, 24 horas. Guarda Municipal: as equipes estarão em prontidão no feriado. Os moradores podem acionar por meio do telefone (27) 99738-8787.

as equipes estarão em prontidão no feriado. Os moradores podem acionar por meio do telefone (27) 99738-8787. O plantão da Assistência Social para prestação de Auxílio Funeral também estará funcionando. Caso o morador precise entrar em contato, o número é (27) 98123-0071.



para prestação de também estará funcionando. Caso o morador precise entrar em contato, o número é (27) 98123-0071. Conselho Tutelar: funcionará durante o feriado em um plantão. Para contatar o serviço, o morador deve entrar em contato com (27) 99818-4446.

Órgãos públicos

Os órgãos do Poder Executivo Estadual não terão expediente no Dia de Finados (2), sendo este o habitual nos domingos. A medida não se aplica às unidades administrativas que desempenham suas funções em regime de escala ou que não admitem paralisação.

Shoppings

Shopping Vitória

Funcionará com o horário habitual de domingo e feriados, incluindo períodos de funcionamento facultativo.

Lojas e Stands: das 14h às 21h, e facultativo das 11h às 14h e das 21h às 22h.



das 14h às 21h, e facultativo das 11h às 14h e das 21h às 22h. Alimentação (lojas, stands e quiosques) e Lazer: das 11h às 22h.



das 11h às 22h. Cinema e eventos: funcionamento conforme horários das sessões.

funcionamento conforme horários das sessões. Sabor da Terra: informações pelo telefone (27) 3235-5700.



informações pelo telefone (27) 3235-5700. Academia: informações pelo telefone (27) 3010-3277.



informações pelo telefone (27) 3010-3277. Centro Médico e Odontológico: informações pelo telefone (27) 3182-1000.



informações pelo telefone (27) 3182-1000. Centro Médico 2: informações pelo telefone (27) 99204-6400.



informações pelo telefone (27) 99204-6400. Dermaskin Centro Estético: informações pelo telefone (27) 3300-7082.



Shopping Boulevard Vila Velha

Lojas e quiosque: 13h às 21h.



13h às 21h. Alimentação e lazer: 11h às 22h.



11h às 22h. Supermercado Extrabom: 09h às 21h.



09h às 21h. Academia: 08h às 12h.



08h às 12h. Cinema: conforme programação disponível no site.

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques - 14h às 21h* - *Abertura às 13h e fechamento às 22h, facultativo.



- 14h às 21h* - *Abertura às 13h e fechamento às 22h, facultativo. Alimentação 11h às 22h.



11h às 22h. Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.



funciona de acordo com a programação do dia. Polícia Federal, Kinoplex, Bodytech e DETRAN seguirão com o funcionamento conforme programação própria. Restaurantes poderão estender o funcionamento para atender a demanda.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques – 13h às 21h. Abertura facultativa às 12h.



– 13h às 21h. Abertura facultativa às 12h. Praça de Alimentação - 11h às 22h.



- 11h às 22h. Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.



Shopping Montserrat

Lojas e quiosques – 13h às 21h.



– 13h às 21h. Praça de Alimentação - 11h às 22h.



- 11h às 22h. Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.



Shopping Moxuara

Lojas e quiosques – 13h às 21h.



– 13h às 21h. Praça de Alimentação - 11h às 22h.



- 11h às 22h. Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.

Shopping Vila Velha

Funcionará no horário de domingos e feriados: de 14h às 21h.

Supermercados

Carone: as unidades capixabas terão funcionarão com os horários de domingo. As lojas de Vila Velha e Santa Lúcia estarão abertas de 8h às 14h e as demais entre 8h e 18h. O Caroninho do Centro de Vila Velha ficará fechado.

as unidades capixabas terão funcionarão com os horários de domingo. As lojas de Vila Velha e Santa Lúcia estarão abertas de 8h às 14h e as demais entre 8h e 18h. O Caroninho do Centro de Vila Velha ficará fechado. Extrabom e Atacado Vem: as unidades irão funcionar em horário normal de domingo.

as unidades irão funcionar em horário normal de domingo. Casagrande: as unidades de Vila Velha, Guarapari, Cachoeiro, Cariacica e Serra funcionarão de 8h às 18h. Já a unidade de Piúma funcionará de 8h às 14h. A reportagem procurou os supermercados BH e Perim, para saber os horários de funcionamento de cada rede, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) informou que os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta