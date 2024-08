"Segurei a emoção"

Despedida entre pai e filho na porta da escola no ES viraliza

Cerca de 24 horas após a publicação, o vídeo já havia alcançado 2 milhões de visualizações. Foram mais de 10 mil comentários no período

Os compromissos da vida, como a escola de uma criança e o trabalho de um adulto, fizeram com que a despedida de pai e filho na porta de uma escola em Vila Velha fosse transformada em um momento emocionante.

O vídeo, registrado pelo caminhoneiro Rafael Ramos, de 34 anos, viralizou no Tik Tok. A emoção do pequeno Bernardo Ramos, de 7 anos, foi registrada na segunda (5), mas o vídeo foi publicado na quarta-feira (7). Cerca de 24 horas após a publicação, o vídeo já havia alcançado 2 milhões de visualizações. Foram mais de 10 mil comentários no período - a maioria das pessoas se emocionando com a cena e relatando terem vivido algo parecido.

O caminhoneiro Rafael Ramos e o filho Bernardo, de 7 anos. (Arquivo pessoal)

O vídeo mostra que Bernardo já se encaminhava para entrar na escola quando decidiu voltar. Ele perguntou se poderia ligar para o pai. O caminhoneiro disse que esperaria o contato do filho. Durante alguns segundos, o pequeno se aproxima do pai, dá alguns abraços e o declara, dizendo que ama o pai. Rafael Ramos é pai do Bernardo, de sete anos, e do Brenno, de seis. Ele contou à reportagem de A Gazeta que precisou segurar a emoção para que o filho entrasse na escola.

É um momento delicado. Segurei a emoção para que ele fosse estudar. Se eu choro, ele nem iria para a escola. O dever me chama, então tenho que trabalhar, não poderia ficar o dia inteiro com ele Rafael Ramos • Caminhoneiro de 34 anos

Sobre a publicação, o caminhoneiro, que é adepto às redes sociais, afirmou que não imaginava que o vídeo pudesse viralizar. "Fui deixar ele na escola e ele chorou. Primeiro eu tirei uma foto dele entrando na escola. Mas vi que ele estava voltando para o carro, aí resolvi filmar. Postei no status do WhatsApp e várias pessoas comentaram. Postei no Tik Tok sem saber que poderia viralizar", relatou.

O caminhoneiro Rafael Ramos e os filhos. (Arquivo pessoal)

Rafael Ramos é divorciado da mãe das crianças, mas diz ter uma boa relação com ela. O caminhoneiro afirmou ter a guarda livre dos filhos, ou seja, sempre que manifesta interesse e está no Espírito Santo, passa alguns dias com as duas crianças.

