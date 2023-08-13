'Cada experiência é única', dizem pais de primeira e segunda viagens

Pais comentam experiências sobre paternidade Crédito: Arte AG em fotos de arquivo pessoal

A Gazeta, em homenagem ao De primeira, segunda ou quantas viagens for. Cada experiência, na paternidade, é única. Pelo menos, é o que alegam os homens entrevistados por, em homenagem ao Dia dos Pais , celebrado neste domingo (13).

Thiago Goulart, por exemplo, acaba de ter a primeira filha com a esposa, Rafaela Richa Campos Goulart. E, embora Luiza tenha chegado há pouco mais de quatro meses, já mudou tudo para a família.

“Existe uma diferença entre a vida real e o que você assiste nas redes sociais. Percebi que o pai tem que estar presente em todos os momentos. Se não tiver esse apoio, a conexão, no meu entender, com o filho ou a filha, acaba ficando a desejar, enquanto aquele elo materno já existe desde a gestação.”

Ele conta, por exemplo, que fez questão de acompanhar a gestação de perto, acompanhando a esposa em sessões de fisioterapia e lendo livros sobre paternidade para se preparar para o nascimento, o que considera importante para ter mais assertividade em situações que não está acostumado a vivenciar.

O papai Thiago Goulart com Luiza, de 4 meses Crédito: Arte AG em fotos de arquivo pessoal

Thiago explica ainda que acompanhou o parto natural, e a filha caiu diretamente em seus braços no nascimento, o que considerou um momento transformador, sob vários aspectos.

"O papel do pai é muito colocado à margem, falam que tem que ajudar, mas não é uma ajuda, tem que coparticipar e criar uma conexão verdadeira" Thiago Goulart - Pai de Luiza, de 4 meses

E frisa: “O sentimento que você tem em relação ao filho é absurdo, é indescritível. É um amor que você nunca sentiu, nem pela esposa, pela mãe, nem pela família. É um sentimento que ainda estou tentando entender como descrever”.

Já Christopher Giulian teve, há três meses, o segundo filho. Ele já é pai de Maria Júlia, de 7 anos, que mora em São Paulo e com quem tem pouco contato devido à distância, uma coisa que, pondera, tornou as experiências completamente diferentes.

"A gente dorme e acorda junto. É algo novo para mim. Enrico está com três meses e é uma experiência única, é dedicação em tempo integral", comenta.

"Não pode piscar um segundo, porque corre risco de engasgar ou acontecer outra coisa. Tem que ter atenção a tudo e é desafiador, mas também é a coisa mais linda" Christopher Giulian - Pai do Enrico, de 3 meses

O papai Christopher com Enrico, de 3 meses Crédito: Arte AG em fotos de arquivo pessoal

Ele relembra ainda os momentos de angústia no começo: os testes, vacinas e uma pequena cirurgia pela qual o filho precisou passar, porque nasceu com a língua presa. “A criança passa por momentos complicados logo depois de nascer, e a gente retribui com o carinho, com o amor que tem.”

Leonardo Ferreira Viana também já é pai de uma menina, a pequena Alice, de dois anos e oito meses, e agora, ele e a esposa, Lúcia Andreia, aguardam a chegada de Vicente, previsto para nascer no mês de setembro.

“No começo, foi um desafio com a Alice. Ela nasceu no auge da pandemia, então não conseguimos ter suporte dos familiares, todos pegamos Covid na maternidade, tivemos que ficar isolados. Foi bem desgastante, um pouco traumático até, inclusive por sermos pais de primeira viagem.”

A segunda experiência tem sido bem mais tranquila, e os pais têm conseguido encarar tudo de forma mais leve, aproveitando o momento que antecede a chegada do pequeno. “E coincidiu com o fato de que meu irmão terá a primeira filhinha agora.”