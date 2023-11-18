'Desoladas', lamentam capixabas que iriam a show adiado de Taylor Swift

Elena Rocha, de boné, e a irmã Elis, na fila aguardando com amigos o acesso ao show de Taylor Swift, que acabou adiado Crédito: Elena rocha/ acervo pessoal

Depois de encarar horas na fila sob sol forte e correr muito para conquistar um lugar na grade em frente ao palco, veio a notícia que nenhum fã de Taylor Swift esperava receber: o show foi adiado. Foi o que ocorreu com três capixabas, surpreendidas no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio, com o anúncio de que a cantora não se apresentaria na noite deste sábado (18), após a morte de uma fã na sexta-feira (17), primeiro dia da turnê "The Eras Tour" no Brasil. A apresentação foi remarcada para a segunda-feira (20).

“Inacreditável. Faltando uma hora para o início do show, eles anunciam o adiamento. Eu e minha irmã estamos desoladas. Já estávamos no estádio, no melhor lugar, e veio a surpresa… Na hora as pessoas vaiaram, xingaram, choraram”, conta Elena Rocha, 22 anos, que foi ao Rio para assistir à apresentação com a irmã Elis Rocha, 13.

A artista norte-americano anunciou o adiamento por meio de uma postagem em suas redes sociais, em que informa que seu segundo show no Rio estava sendo adiado por causa do forte calor que atinge a capital fluminense. Durante a tarde, a cidade chegou a registrar a temperatura de 42,5°C.

Em suas redes sociais, Taylor Swift postou:

"Estou escrevendo isto do meu camarim no estádio. Foi tomada a decisão de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas artistas e equipe técnica devem estar e sempre estarão em primeiro lugar".

Carta de Taylor Swift sobre adiamento de show Crédito: Redes sociais

Ainda não há informações sobre reembolso de ingressos para os fãs que não puderem comparecer na apresentação de segunda-feira. Também não há qualquer comentário sobre os outros shows no Brasil. Neste domingo (19), está marcado novo concerto no Engenhão. Já nos dias 24, 25 e 26 de novembro, a cantora se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo.

Tragédia

Nascida no Mato Grosso do Sul, Ana Clara Benevides tinha 23 anos e era estudante de Psicologia. A jovem estava na grade do show quando começou a passar mal, ainda na segunda canção do show de sexta-feira (17). Ela foi enviada para o Hospital Municipal Salgado Filho, após desmaiar e ser atendida no estádio, mas não resistiu. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

A morte da jovem gerou grande comoção nas redes sociais e um intenso debate sobre as responsabilidades de produtoras de eventos com a segurança do público. No Engenhão, fãs de Taylor Swift não puderam entrar com garrafas de água. Para a apresentação que aconteceria neste sábado, essa regra havia sido alterada.

Surpresa após longa espera

O anúncio foi feito quando a entrada do público ao Estádio Nilton Santos, o Engenhão, tinha sido liberada. A jornalista Caroline Freitas já estava sentada, aguardando o início do show, quando foi surpreendida.

“Foi triste ter as expectativas frustradas dessa maneira, ainda mais diante da incerteza sobre conseguir comparecer ao show na nova data, mas, realmente, estava muito quente e havia muitas pessoas passando mal”, relata.

Elena foi para a fila às 13h30. “Conseguimos uma sombra, o que ajudou muito porque o calor era intenso. Logo depois a fila andou rápido. Tinha um caminhão dos bombeiros jogando água nas pessoas. Estava muito quente”, conta.

Quando conseguiram entrar no estádio, enfrentaram outra fila interna. “Quando liberaram a entrada, vi a pista vazia e corri muito. Conseguimos ficar praticamente na grande, em frente ao palco, uma posição impensável, sem chance de conseguir de novo. Já tinha me conformado de que ficaria lá atrás”.

O lugar conquistado pelas irmãs após muita correria, com só uma pessoa na frente Crédito: Elena Rocha

As irmãs ficaram cerca de duas horas e meia no local. “Sol forte na cabeça, muito abafado, mas a organização estava liberando água na grade, jogavam água na nossa cabeça”, conta.

Por volta das 17h30 ouviram alguém comentar que o show tinha sido cancelado. “Na hora ninguém acreditou. Depois alguém conseguiu abrir o insta dela e tinha a carta confirmando o adiamento. Todo mundo ficou desacreditado. Logo depois, uma voz mecânica informou que o show foi adiado por causa da temperatura. Estou até agora em choque, sem acreditar”, relata.

O pior, contou Elena, é que a maioria das pessoas não sabia se poderia participar do show na segunda, já que muitos precisavam retornar para suas cidades e para seus empregos.