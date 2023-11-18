Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Taylor Swift adia show deste sábado no Rio após morte de fã e onda de calor
Pelas redes sociais

Taylor Swift adia show deste sábado no Rio após morte de fã e onda de calor

Apresentação foi transferida para segunda-feira (20), após a morte de uma fã no primeiro dia da turnê "The Eras Tour" no Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 nov 2023 às 18:56

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 18:56

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift adiou o show que faria no Rio de Janeiro neste sábado, dia 18, após a morte de uma fã na apresentação de sexta da "The Eras Tour" e em meio a uma onda de calor que toma a cidade. A nova data é segunda-feira, dia 20.
O anúncio foi feito nas redes sociais da cantora, por meio de uma carta que ela publicou em seu Instagram diretamente do camarim no estádio Nilton Santos, o Engenhão, que recebe suas apresentações em solo carioca.
"Eu escrevo isto do meu camarim no estádio. Foi tomada a decisão de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar de meus fãs, performers e equipe precisam vir e sempre virão em primeiro lugar", afirma no texto, que não faz menção à morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos.
A cantora norte-america Taylor Swift, durante show da turnê The Eras Tour
A cantora norte-america Taylor Swift, durante show da turnê The Eras Tour Crédito: Instagram/ @taylorswift
Não há informações sobre reembolso de ingressos para aqueles que não puderem comparecer na segunda. Também não houve menção às outras apresentações que a americana fará no Brasil. Na semana que vem, ela tem um trio de performances em São Paulo.
Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, publicou um vídeo no X, antigo Twitter, comentando a decisão. A artista parece que não está bem diante do ocorrido de ontem, e de fato a temperatura no Engenhão está muito alta, com muitos atendimentos médicos", diz.
"O que eu quero pedir ao pessoal que não chegou ao Engenhão ainda é que, obviamente, dê meia volta, não saia de casa. Quem está no Engenhão saia com toda a tranquilidade, a organização vai ver como esse ingresso vai valer para a segunda-feira, se não puder valer a gente vai dar um jeito de eles recompensarem as pessoas."

Tragédia

Natural de Pedro Gomes, em Mato Grosso do Sul, Ana Clara Benevides estava na grade do show quando começou a passar mal, na segunda canção da setlist. Ela foi enviada para o Hospital Municipal Salgado Filho, após desmaiar e ser atendida no estádio, mas não resistiu. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.
Na madrugada, Swift publicou em sua conta no Instagram uma mensagem sobre a morte. "Eu não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com meu coração devastado que eu digo que perdemos uma fã no começo desta noite, antes do meu show. Eu não posso nem acreditar o quão devastada eu estou por isso. Tenho pouquíssimas informações, mas sei que, de fato, ela era incrivelmente bonita e muito nova", escreveu.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Procon notifica produtora de Taylor Swift e empresa muda protocolo para shows no Rio

Fã morta em show de Taylor Swift: o que é parada cardiorrespiratória e como ela pode ser causada pelo calor

Ministério Público vai investigar conduta de produtora em shows de Taylor Swift

'Saiu para realizar um sonho e retorna morta', diz pai de fã morta em show de Taylor Swift

Fã que morreu em show de Taylor Swift começou a passar mal em segunda música, diz amiga

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados