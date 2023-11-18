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Medidas

Procon notifica produtora de Taylor Swift e empresa muda protocolo para shows no Rio

Empresa vai liberar água gratuita e reforçar a cobertura para fãs durante os outros dois shows da cantora no Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 nov 2023 às 14:54

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 14:54

Fãs usam sombrinhas para se proteger do calor enquanto esperam show de Taylor Swift no Rio de Janeiro
Fãs usam sombrinhas para se proteger do calor enquanto esperam show de Taylor Swift no Rio de Janeiro Crédito: Reuters/ Folhapress
ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O Procon-RJ notificou a produtora Time For Fun (T4F) neste sábado (18) para que a empresa libere água gratuita e reforce a cobertura para fãs durante os outros dois shows da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro neste fim de semana.
O fato ocorre após a morte da estudante Ana Benevides durante a apresentação da última sexta (17), após ela passar mal devido ao forte calor na capital fluminense.
A notificação foi confirmada pelo governo do Rio à reportagem. Em nota, a T4F confirmou que fará o reforço em medidas discutidas junto com o poder público. Uma delas é o reforço de seis caminhões que vão jogar água nos fãs que estarão no estádio Nilton Santos para acompanhar a americana.
"Mais ambulâncias dos Bombeiros disponibilizadas nos arredores do Engenhão, para atender ocorrências. Seis caminhões jogarão água nos fãs para diminuir o calor", diz o governo do Rio em nota.
Já a T4F não comentou as cobranças que recebeu do poder público, e até do Ministério Público, que vai investigar a conduta. A empresa fala que liberará a entrada de garrafas de água lacradas.
"Será permitida a entrada no estádio com copos de água lacrados e alimentos industrializados lacrados, sem limitação de itens por pessoa. Esclarecemos que a exigência de os itens serem lacrados segue recomendações de segurança", diz a T4F.
"Também ressaltamos que a proibição de entrada de garrafas de água em estádios é uma exigência feita por órgãos públicos e que não realizamos a comercialização de bebidas e alimentos, sendo essa uma atribuição da administração do estádio", afirmou a produtora de Taylor Swift.
"O efetivo de serviços foi reforçado. Cerca de 200 colaboradores extras irão se somar aos 1.230 profissionais que estão trabalhando no evento desde o início entre seguranças, brigadistas, orientadores de público e outros. Além disso, a estrutura de atendimento médico foi reforçada, totalizando 08 postos médicos disponíveis, 08 ambulâncias e 08 UTIs móveis", concluiu a nota.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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