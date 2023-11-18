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Após morte de fã

Prefeito do Rio diz que vai aumentar ambulâncias e dará água em shows de Taylor Swift

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que entrará em contato com a produtora Tickets For Fun, que promove as apresentações da cantora no Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 11:21

A cantora Taylor Swift
A cantora Taylor Swift se apresenta no Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD-RJ), afirmou que entrará em contato com a produtora Tickets For Fun, que promove as apresentações de Taylor Swift no Brasil, para fazer mudanças na organização após a morte de Ana Clara Benevides, 23, no primeiro show da cantora na sexta (17).
Paes lamentou a morte da estudante de psicologia. "Inaceitável a perda da vida de uma jovem ontem no show no Engenhão. Obviamente, ainda estamos apurando mais detalhes das circunstâncias do ocorrido", disse o político.
Logo em seguida, mesmo não conseguindo entrar em contato com a Tickets For Fun, Paes anunciou mudanças na estrutura. O prefeito diz que enviará mais ambulâncias de atendimento e vai determinar que pontos de entrega de água gratuitamente sejam reforçados. "Já determinei ao Chefe Executivo de Operações do município que exija providências junto a produção do show", pontuou.
"Posso adiantar as seguintes medidas que eles devem anunciar ainda na manhã de hoje: antecipar a entrada em 1h e ocupar o anel de circulação para tirar o publico do sol; novos pontos de distribuição de água; aumento de numero de brigadistas; aumento de ambulâncias", concluiu Paes.
Segundo o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro, mais de mil pessoas passaram mal na apresentação de Taylor Swift por conta do calor na cidade. A sensação térmica no estádio Nilton Santos, local do espetáculo, chegou a 60 graus.
A estudante de psicologia começou a passar mal após ouvir "Cruel Summer", a segunda música do setlist da The Eras Tour, turnê que a cantora americana trouxe para o Brasil. A informação foi confirmada por Daniele Melin, amiga de Ana Clara que estava com ela no show, em relato para a TV Globo.
"Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio, e lá eles atenderam ela, e encaminharam pra ambulância", lembra Daniele.

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