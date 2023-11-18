Prefeito do Rio diz que vai aumentar ambulâncias e dará água em shows de Taylor Swift

A cantora Taylor Swift se apresenta no Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

Paes lamentou a morte da estudante de psicologia. "Inaceitável a perda da vida de uma jovem ontem no show no Engenhão. Obviamente, ainda estamos apurando mais detalhes das circunstâncias do ocorrido", disse o político.

Logo em seguida, mesmo não conseguindo entrar em contato com a Tickets For Fun, Paes anunciou mudanças na estrutura. O prefeito diz que enviará mais ambulâncias de atendimento e vai determinar que pontos de entrega de água gratuitamente sejam reforçados. "Já determinei ao Chefe Executivo de Operações do município que exija providências junto a produção do show", pontuou.

"Posso adiantar as seguintes medidas que eles devem anunciar ainda na manhã de hoje: antecipar a entrada em 1h e ocupar o anel de circulação para tirar o publico do sol; novos pontos de distribuição de água; aumento de numero de brigadistas; aumento de ambulâncias", concluiu Paes.

Segundo o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro, mais de mil pessoas passaram mal na apresentação de Taylor Swift por conta do calor na cidade. A sensação térmica no estádio Nilton Santos, local do espetáculo, chegou a 60 graus.