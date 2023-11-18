  • Fã que morreu em show de Taylor Swift começou a passar mal em segunda música, diz amiga
No Rio de Janeiro

Fã que morreu em show de Taylor Swift começou a passar mal em segunda música, diz amiga

Ana Clara Benevides começou a passar mal após ouvir Cruel Summer, a segunda música do setlist da The Eras Tour, turnê da cantora americana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 09:46

Ana Clara Benevides
Ana Clara Benevides começou a passar mal na segunda música Crédito: Reprodução @acbenevidesm
Uma coincidência absurda marcou a morte de cantora mato-grossense Ana Clara Benevides Machado, 23, durante um show da cantora Taylor Swift na noite da última sexta-feira (18).
A estudante de psicologia começou a passar mal após ouvir Cruel Summer, a segunda música do setlist da The Eras Tour, turnê que a cantora americana trouxe para o Brasil. A informação foi confirmada por Daniele Melin, amiga de Ana Clara que estava com ela no show, em relato para a TV Globo.
"Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio, e lá eles atenderam ela, e encaminharam pra ambulância", lembra Daniele.
Os socorristas tentaram reanimá-la ainda dentro do estádio, mas não houve sucesso. "Estávamos só nos duas aqui no Rio, recebi a notícia da morte no hospital, fui a primeira pessoa", concluiu Daniele.
A família da jovem chega no Rio de Janeiro no início da tarde deste sábado (18) para os trâmites burocráticos do corpo.
Ana Clara Benevides chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.
Ana vivia em Rondonópolis, no Mato Grosso do Sul, onde concluía a faculdade. Segundo o pai, ela tinha muitos planos para o futuro e estava guardando dinheiro. O pai, que é servidor público, relembrou momentos da infância da filha que, diz, "foi uma criança muito alegre e querida por todos ao seu redor", disse.

Veja Também

Taylor Swift lamenta morte de fã antes de show no Rio de Janeiro

Fã de Taylor Swift morre após passar mal durante show no Rio de Janeiro

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

