Taylor Swift lamenta morte de fã antes de show no Rio de Janeiro

Taylor Swift publicou em sua conta no Instagram uma mensagem sobre a morte da fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, que morreu na noite desta sexta-feira (17), após passar mal durante o show da cantora, que estreou sua turnê no Brasil no estádio Nilton Santos.
"Eu não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com meu coração devastado que eu digo que perdemos uma fã no começo desta noite, antes do meu show. Eu não posso nem acreditar o quão devastada eu estou por isso. Tenho pouquíssimas informações, mas sei que, de fato, ela era incrivelmente bonita e muito nova", publicou a cantora, em publicação com a estética de uma carta escrita à mão.
"Eu não vou conseguir falar sobre isso no palco porque me sinto sobrecarregada com o luto, só ao tentar falar sobre isso. O que eu quero dizer agora é, sinto muitíssimo pela perda e meu coração partido está ao lado da família e dos amigos. Esta é a última coisa que se quer pensei quando decidi trazer esta turnê ao Brasil", conclui a mensagem.
Ana Clara Benevides passou mal pouco antes do início da apresentação. Ela foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde teve o óbito constatado após uma parada cardiorrespiratória.
Cerca de 60 mil pessoas estavam presentes no evento. Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ao menos mil delas desmaiaram após passarem mal devido ao calor intenso. A corporação informou que a sensação térmica no local chegou a 60ºC.