Taylor Swift lamenta morte de fã antes de show no Rio de Janeiro

A cantora Taylor Swift estreou sua turnê no Brasil no estádio Nilton Santos Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

"Eu não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com meu coração devastado que eu digo que perdemos uma fã no começo desta noite, antes do meu show. Eu não posso nem acreditar o quão devastada eu estou por isso. Tenho pouquíssimas informações, mas sei que, de fato, ela era incrivelmente bonita e muito nova", publicou a cantora, em publicação com a estética de uma carta escrita à mão.

Taylor Swift lamenta morte de fã Crédito: Reprodução @Taylorswift

"Eu não vou conseguir falar sobre isso no palco porque me sinto sobrecarregada com o luto, só ao tentar falar sobre isso. O que eu quero dizer agora é, sinto muitíssimo pela perda e meu coração partido está ao lado da família e dos amigos. Esta é a última coisa que se quer pensei quando decidi trazer esta turnê ao Brasil", conclui a mensagem.

Ana Clara Benevides passou mal pouco antes do início da apresentação. Ela foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde teve o óbito constatado após uma parada cardiorrespiratória.