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Susto

Sandra Annenberg é hospitalizada após pisar em lagarta: 'Uma dor insuportável'

Apresentadora da Rede Globo relata susto e a busca por um atendimento médico de urgência
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 18:20

Sandra Annenberg ao se despedir do 'Jornal Hoje' em 2019
Sandra Annenberg é hospitalizada após pisar em lagarta Crédito: Reprodução/TV Globo
Sandra Annenberg, 55, levou um susto nesta quinta-feira (16). A apresentadora pisou em um pequeno animal ao caminhar na área externa de casa e contou que passou a sentir uma "dor insuportável". Sem saber direito sobre o inseto, ela contou que estava pensando em procurar um médico e pediu ajuda aos seguidores para identificar o bicho.
"Alguém sabe que bicho é esse? Pisei nele e meu pé está pegando fogo! Uma dor insuportável! Socorro", disse a jornalista, que recentemente falou sobre sua relação com Ernesto Paglia. "Já fui queimada por esse no braço. Uma lagarta", respondeu Tatá Werneck nos comentários do Instagram. Outras pessoas, recomendaram que Sandra procurasse o atendimento médico.
Horas depois, a apresentadora do Globo Repórter compartilhou uma foto do quarto de um hospital, onde parecia com um acesso venoso em seu braço. O animal foi reconhecido como sendo a taturana-ursinho, também conhecida como lagarta-cachorrinho, e tem uma toxina nas cerdas que causam a sensação de queimação e uma forte dor na pele dos humanos.

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