Marina Ruy Barbosa afirma se incomodar cada vez mais com comentários na internet: "Cruel"

Marina Ruy Barbosa afirma se incomodar com comentários da internet Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

Marina Ruy Barbosa fez diversos vídeos para o seu perfil oficial nas redes sociais sobre comentários que recebe e vê. A atriz afirmou que vem se incomodando cada vez em como internautas expressam suas opiniões na internet.

"Diversas vezes me deparo com comentários comparativos sobre duas pessoas públicas ou a mesma pessoa em tempos diferentes, isso é tão cruel", afirmou.

Ela ainda disse que se sente em um tribunal eterno que julga a aparência de mulheres, comportamento que classifica como tóxico, e questiona: "por que essa obsessão em diminuir ou ferir a autoestima de alguém virou engraçado, ou positivo?"