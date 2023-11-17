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Marina Ruy Barbosa afirma se incomodar cada vez mais com comentários na internet: "Cruel"

Atriz de "Fuzuê" diz se sentir em um tribunal eterno que julga a aparência de mulheres
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 14:43

Marina Ruy Barbosa critica cancelamento
Marina Ruy Barbosa afirma se incomodar com comentários da internet Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
Marina Ruy Barbosa fez diversos vídeos para o seu perfil oficial nas redes sociais sobre comentários que recebe e vê. A atriz afirmou que vem se incomodando cada vez em como internautas expressam suas opiniões na internet.
"Diversas vezes me deparo com comentários comparativos sobre duas pessoas públicas ou a mesma pessoa em tempos diferentes, isso é tão cruel", afirmou.
Ela ainda disse que se sente em um tribunal eterno que julga a aparência de mulheres, comportamento que classifica como tóxico, e questiona: "por que essa obsessão em diminuir ou ferir a autoestima de alguém virou engraçado, ou positivo?"
Marina alertou que, caso a pessoa não esteja com uma boa saúde mental, comentários do tipo podem ser perigosos. "O que acho mais problemático é que a maioria desses comentários vem de outras mulheres. Por quê? Deixa cada um viver a sua vida."

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