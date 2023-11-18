Motorista que atropelou Kayky Brito faz harmonização facial e vira influencer

Diones da Silva harmonização facial Crédito: Reprodução @dionezcoelho23

Diones da Silva, o motorista que atropelou Kayky Brito, virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta sexta-feira (17) ao compartilhar o resultado de uma harmonização facial. Em uma publicação no Instagram, ele mostra as mudanças e se diz contente com o resultado final.

"Realizei, hoje, o meu processo de harmonização facial. Injetamos ácido hialurônico em pontos estratégicos da face com a finalidade de remover o aspecto de cansaço do rosto, no qual me incomodava muito", escreveu.

Além disso, o motorista de aplicativo também vem se dedicando à carreira de influenciador digital. No texto de apresentação de seu perfil, há um contato para publicidade. Nos stories, nesta sexta, Silva compartilhou uma propaganda sobre uma proteção de vidro veicular. Em outros posts, ele divulga entrevistas dadas a podcasts e mensagens positivas de cunho gospel.