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Saúde

Carlos Alberto de Nóbrega tem alta do hospital depois de acidente doméstico

Apresentador do humorístico 'A Praça É Nossa' caiu em seu sítio, bateu a cabeça e fraturou uma costela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 18:47

Retrato do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 84, do programa A Praça É Nossa, do SBT
Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta hospitalar nesta sexta (17) Crédito: Ronny Santos/Folhapress
O apresentador Carlos Alberto da Nóbrega deu alta do Hospital Sírio-Libanês nesta sexta-feira, onde estava internado há poucos dias após cair de uma escada em sua casa de campo, trincar uma costela e bater a cabeça.
"Como sempre essa equipe maravilhosa do doutor Roberto Kalil cuidou de mim com o maior carinho, responsabilidade e eficiência. Agradeço também a equipe de neurologia do doutor Tuma! Agradeço minha esposa Renata pelo amor e cuidado comigo. E não posso agradecer ao carinho dos meus fãs. Estou de alta", escreveu ele em uma publicação no Instagram.
Durante sua internação, as gravações do humorístico "A Praça é Nossa", no SBT, ficaram suspensas. Carlos Alberto de Nóbrega está no canal desde 1987 comandando o programa de humor que é uma das maiores audiências da emissora, com exibição nas noites de quinta-feira.
Nos últimos anos, seus problemas de saúde se agravaram e o humorista chegou a ficar internado por diversos motivos, desde covid-19 a outras doenças.

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