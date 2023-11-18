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No Rio de Janeiro

Taylor Swift não mencionará fã morta em show nas próximas apresentações

A cantora não vai mencionar a morte de Ana Clara Benevides nas suas próximas apresentações no Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 14:37

A cantora Taylor Swift
A cantora Taylor Swift se apresenta no Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
Taylor Swift não vai mencionar a morte de Ana Clara Benevides nas suas próximas apresentações no Brasil. A cantora se pronunciou sobre o caso, ocorrido nesta sexta-feira (17) no estádio Nilton Santos, em sua conta no Instagram.
De acordo com a artista, a razão para evitar o assunto na turnê é porque ela tem dificuldades para processar uma morte. "Eu não vou conseguir falar sobre isso no palco porque me sinto sobrecarregada com o luto, só ao tentar falar sobre isso", afirmou na rede social.
A cantora ainda lamentou a morte de Ana Clara, que sofreu uma parada cardiorrespiratória logo no começo da apresentação. "O que eu quero dizer agora é que sinto muitíssimo pela perda e meu coração partido está ao lado da família e dos amigos. Esta é a última coisa que se quer pensei quando decidi trazer esta turnê ao Brasil."
Ela ainda reconheceu a idade da fã, que morreu com 23 anos. "Tenho pouquíssimas informações, mas sei que, de fato, ela era incrivelmente bonita e muito nova."
Ana Clara Benevides passou mal pouco antes do início da apresentação. Ela foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde teve o óbito constatado após uma parada cardiorrespiratória.
Cerca de 60 mil pessoas estavam presentes no evento. Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ao menos mil delas desmaiaram após passarem mal devido ao calor intenso. A corporação informou que a sensação térmica no local chegou a 60ºC.
Em comunicado à imprensa, a Tickets For Fun, empresa responsável pelos shows da cantora no país, lamentou a morte, mas não se pronunciou sobre a questão da temperatura no estádio.

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