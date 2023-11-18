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Rio de Janeiro

Ministério Público vai investigar conduta de produtora em shows de Taylor Swift

Órgão vai apurar se a T4F não agiu para impedir a morte de Ana Benevides, de 23 anos, na apresentação da última sexta (17)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 nov 2023 às 14:54

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 14:54

O Ministério Público Federal (MPF) vai investigar a conduta da produtora Tickets For Fun (T4F) na organização dos shows da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro. O órgão tentará saber se a T4F não agiu para impedir a morte de Ana Benevides, de 23 anos, na apresentação da última sexta (17).
A investigação será provocada pela deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que afirmou neste sábado (18) em sua rede social que já enviou ofício pedindo a responsabilização e investigação da empresa mediante diversas denúncias que recebeu.
"Dada a reincidente postura de descaso e negligência da empresa Tickets For Fun, produtora da turnê da Taylor Swift no Brasil, nosso mandato está acionando o Ministério Público pela responsabilização e medidas cabíveis na garantia da segurança e dos direitos dos fãs nos shows", disse Sâmia.
Fãs da cantora americana Taylor Swift aguardam para entrar no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Fãs da cantora americana Taylor Swift aguardam para entrar no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro Crédito: Eduardo Anizelli/ Folhapress
Outra deputada federal, Erika Hilton (PSOL-SP), também fez a mesma solicitação ao órgão, que fará a apuração daqui para frente. "A hidratação é essencial durante uma onda de calor como a que estamos enfrentando e não pode ser vista como fonte de lucro. Mas infelizmente a T4F não compartilha dessa visão", disse Erika.
Em nota, o MPF-RJ confirmou que já começou as investigações. "O procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, determinou à Assessoria de Grandes Eventos do MPRJ que acionasse a empresa responsável pela organização do show para a tomada de medidas de prevenção urgentes", diz a nota.
"A apuração criminal relacionada à morte da jovem de 23 anos será acompanhada por meio de uma das Promotorias de Justiça de Investigação Penal, a partir do registro de ocorrência lavrado junto à delegacia de polícia da área. Já há informação de que o corpo está sendo periciado", afirma o MPF.
"O MP contará com promotores de Justiça de plantão durante o fim de semana no estádio Nilton Santos para fiscalização das medidas que busquem evitar novos problemas e garantir a proteção da saúde do público presente", conclui o MP.
Segundo o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro, mais de mil pessoas passaram mal na apresentação de Taylor Swift por conta do calor na cidade. A sensação térmica no estádio Nilton Santos, local do espetáculo, chegou a 60 graus.
Ana Benevides começou a passar mal após ouvir "Cruel Summer", a segunda música do setlist da The Eras Tour, turnê que a cantora americana trouxe para o Brasil. Após duas paradas cardíacas, ela morreu.
A informação foi confirmada por Daniele Melin, amiga de Ana Clara que estava com ela no show, em relato para a TV Globo.
"Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio, e lá eles atenderam ela, e encaminharam pra ambulância", lembra Daniele.

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