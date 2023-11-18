Produção do show de Taylor Swift lamenta morte, mas não fala de reclamações dos fãs

A cantora Taylor Swift Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

A empresa lamentou a morte em comunicado. No entanto, ela não se pronunciou sobre atitudes que poderá tomar para evitar novas reclamações em apresentações do fim de semana. Fãs pedem nas redes sociais que garrafas de água sejam liberadas para quem comprou ingresso, por exemplo.

"É com muita tristeza que informamos a falecimento de Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos (...). Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos", dizia o comunicado.

Segundo o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro, mais de mil pessoas passaram mal na apresentação de Taylor Swift por conta do calor do Rio de Janeiro. A sensação térmica no estádio Nilton Santos, local do espetáculo, chegou a 60 graus.