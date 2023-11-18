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Mais de mil pessoas passaram mal

Produção do show de Taylor Swift lamenta morte, mas não fala de reclamações dos fãs

A Tickets For Fun (T4F), empresa organizadora que trouxe a cantora Taylor Swift para se apresentar no Brasil, se pronunciou na manhã deste sábado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 10:48

A cantora Taylor Swift
A cantora Taylor Swift Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
A Tickets For Fun (T4F), empresa organizadora que trouxe a cantora Taylor Swift para se apresentar no Brasil, se pronunciou na manhã deste sábado (18) sobre a morte da estudante Ana Clara Benevides, 23, em uma apresentação da cantora na sexta (17).
A empresa lamentou a morte em comunicado. No entanto, ela não se pronunciou sobre atitudes que poderá tomar para evitar novas reclamações em apresentações do fim de semana. Fãs pedem nas redes sociais que garrafas de água sejam liberadas para quem comprou ingresso, por exemplo.
"É com muita tristeza que informamos a falecimento de Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos (...). Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos", dizia o comunicado.
Segundo o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro, mais de mil pessoas passaram mal na apresentação de Taylor Swift por conta do calor do Rio de Janeiro. A sensação térmica no estádio Nilton Santos, local do espetáculo, chegou a 60 graus.
A estudante de psicologia começou a passar mal após ouvir "Cruel Summer", a segunda música do setlist da The Eras Tour, turnê que a cantora americana trouxe para o Brasil. A informação foi confirmada por Daniele Melin, amiga de Ana Clara que estava com ela no show, em relato para a TV Globo.
"Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio, e lá eles atenderam ela, e encaminharam pra ambulância", lembra Daniele.

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