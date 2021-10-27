Deputados aprovam projeto que aumenta salário dos professores em até 25% no ES

O subsídio é um modelo que tem um salário-base maior, mas que não traz os benefícios que o servidor acumula com o tempo, ou seja, não conta com penduricalhos como adicional de tempo de serviço e assiduidade, que existem no regime de vencimento.

O benefício será retroativo a partir de janeiro deste ano. Para os professores que ingressarem na carreira do magistério do Estado, o salário vai passar de R$ 2.154,00 para R$ 2.700,00.

Durante pronunciamento nesta terça-feira (26), o governador explicou que a concessão de reajuste maior no ingresso do profissional visa a valorização da carreira e tornar a atividade mais atrativa no Estado.

“Com essa correção de entrada, altera e muda um pouco durante o avanço da carreira. A média de correção de salário é de 18% em toda carreira do professor", disse o chefe do Executivo estadual.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, explicou o reajuste inclui progressão e promoção. “Tudo o que aconteceu esse ano vai ser impactado para melhor, em função da retroatividade. Só o bônus que não, pois ele tem como base o ano passado. Ano que vem, esse bônus terá diferença com o anúncio feito hoje pelo governador”, acrescentou.

SINDIUPES

Em entrevista recente, o secretário de Comunicação e Divulgação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Ildebrando José Paranhos, avaliou que, nas condições colocadas pelo Estado, esta foi a melhor proposta possível para a categoria.