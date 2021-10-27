Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Educação

Deputados aprovam projeto que aumenta salário dos professores em até 25% no ES

A proposta foi votada durante sessão extraordinária realizada na Assembleia Legislativa nesta quarta (27)

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2021 às 13:11
O projeto do governo do ES que prevê reajuste de até 25% do salário de professores da rede estadual  que recebem por subsídio foi aprovado na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (27). A proposta segue para sanção do governador Renato Casagrande (PSB).
O subsídio é um modelo que tem um salário-base maior, mas que não traz os benefícios que o servidor acumula com o tempo, ou seja, não conta com penduricalhos como adicional de tempo de serviço e assiduidade, que existem no regime de vencimento.

Veja Também

23 mil professores ativos e aposentados vão receber reajuste no ES. Entenda

O benefício será retroativo a partir de janeiro deste ano. Para os professores que ingressarem na carreira do magistério do Estado, o salário vai passar de R$ 2.154,00 para R$ 2.700,00.
Durante pronunciamento nesta terça-feira (26), o governador explicou que a concessão de reajuste maior no ingresso do profissional visa a valorização da carreira e tornar a atividade mais atrativa no Estado.
“Com essa correção de entrada, altera e muda um pouco durante o avanço da carreira. A média de correção de salário é de 18% em toda carreira do professor", disse o chefe do Executivo estadual.
O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, explicou o reajuste inclui progressão e promoção. “Tudo o que aconteceu esse ano vai ser impactado para melhor, em função da retroatividade. Só o bônus que não, pois ele tem como base o ano passado. Ano que vem, esse bônus terá diferença com o anúncio feito hoje pelo governador”, acrescentou.

SINDIUPES

Em entrevista recente, o secretário de Comunicação e Divulgação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Ildebrando José Paranhos, avaliou que, nas condições colocadas pelo Estado, esta foi a melhor proposta possível para a categoria.
“Tivemos várias reuniões para poder dialogar. A primeira proposta do governo foi um pouco menor que esta, conseguimos avançar e ainda ficou abaixo do que gostaríamos. Além disso, o modelo apresentado não contempla toda a categoria. Isso porque o Estado tem dois modelos, o pessoal que recebe por vencimento e o que recebe por subsídio. Os cerca de 10 mil que recebem por vencimentos não foram contemplados, apenas os cerca de 17 mil que recebem por subsídio. Mas o Estado colocou compromisso de, a partir de janeiro, discutir um reajuste que contemple a todos”, apontou Ildebrando.

Veja Também

Ministro da Educação promete concurso para dividir Ufes em duas, mas não explica custo

Cariacica vai propor 15% de aumento e abono para servidores da Educação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Educação Renato Casagrande sindiupes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana
Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados