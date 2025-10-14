Reforço na segurança

Deputados aprovam projeto para instalar detector de metais em escolas do ES

Após ser aprovado no plenário da Casa de Leis na segunda-feira (13), texto será encaminhado para avaliação do governador Renato Casagrande (PSB)

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:58

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, em Aracruz Crédito: Sedu

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou, na segunda-feira (13), um projeto de lei que obriga escolas estaduais e particulares a instalar detectores de metais. A medida agora será encaminhada para o governador Renato Casagrande (PSB), que poderá sancionar (aprovar) ou vetar, total ou parcialmente, a proposta.

De autoria da deputada estadual Raquel Lessa (PP), o PL começou a tramitar na Casa em 25 de novembro de 2022, quando, naquela manhã, um jovem de 16 anos invadiu escolas Aracruz, no Norte do Estado, e matou quatro pessoas.

“A instalação dos detectores representa um passo firme na direção da prevenção e do cuidado. Nosso objetivo é garantir que as escolas sejam espaços de paz, impedindo o ingresso de pessoas armadas ou portando objetos que possam colocar vidas em risco. Trata-se de uma ação concreta que reafirma o compromisso do nosso mandato com a segurança e o bem-estar de alunos, professores, servidores e famílias”, declarou a deputada à reportagem de A Gazeta, nesta terça-feira (14).

A iniciativa foi aprovada com emenda, estabelecendo textualmente que a regra vale para escolas públicas estaduais e particulares.

E as escolas municipais?

O texto prevê a instalação dos equipamentos em escolas estaduais e particulares, mas não em municipais. A deputada explicou que essas unidades estão sob a administração dos municípios, que possuem autonomia política, administrativa e legislativa garantida pela Constituição. “Assim, somente as Câmaras Municipais podem aprovar leis impondo obrigações às escolas municipais”, destacou.

“A limitação ocorre por competência legislativa. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo só pode legislar sobre matérias de interesse estadual e sobre instituições mantidas pelo Estado, além das privadas, quando houver repercussão no âmbito estadual”, completou a deputada.

Por terem objetivo similar, os projetos de lei de autoria dos deputados Delegado Danilo Bahiense (PL), Alcântaro Filho (Republicanos) e Pablo Muribeca (Republicanos) foram anexados à proposta atual.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta