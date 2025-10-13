Home
Projeto do ES que reduz colisão de aves com aviões ganha prêmio internacional

Trabalho feito pelo Aeroporto de Vitória na proteção do quero-quero foi destaque em evento global realizado no Caribe

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10:26

A segurança em um aeroporto é uma combinação de fatores que vai muito além das condições meteorológicas ou tráfego aéreo

Aeroporto de Vitória foi premiado internacionalmente por um projeto de proteção à fauna que reduz o risco de colisão de aves com aeronaves. A cerimônia ocorreu no dia 6 de outubro, durante a assembleia-geral anual do Conselho Internacional de Aeroportos, realizada em Trinidad e Tobago, país do Caribe.

O projeto desenvolvido no terminal capixaba tem como objetivo monitorar, capturar e realocar o quero-quero (Vanellus chilensis), uma das aves mais comuns em áreas áeroportuárias brasileiras, que pode representar risco de colisões com aeronaves — conhecido na aviaçaõ como bird strikes.

Com base em inspeções diárias e mapeamento georreferenciado, o programa identifica áreas com maior presença da espécie e aplica métodos especializados de manejo, como esteiras de armadilha e falcoaria, com autorização dos órgãos ambientais.

As aves capturadas passam por avaliação veterinária, são anilhadas com identificação oficial do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (Cemave), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e realocadas em áreas seguras fora da zona operacional do aeroporto.

Como A Gazeta já mostrou, uma das principais técnicas utilizadas no terminal é a da falcoaria, realizada desde 2011 e ampliada após a concessão do novo terminal. Levantamento feito pela reportagem mostrou que a prática levou a uma redução de 64% nos índices de colisão de aves com aeronaves em quatro anos.

O projeto desenvolvido no aeroporto resultou nos seguintes índices:

  • Redução de 42% na presença dos Quero-Queros;
  • 78 aves capturadas, anilhadas e realocadas com mais de 90% de sucesso na prevenção de retorno às áreas de risco;
  • Capacitação de 25 colaboradores em protocolos de gestão da vida selvagem.
“O Projeto Céus Seguros é um exemplo concreto de como é possível aliar inovação, segurança operacional e respeito à biodiversidade. Receber esse reconhecimento internacional reforça nosso compromisso com uma aviação mais sustentável e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”, destacou Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil, que representou a empresa na cerimônia de premiação.

Além do reconhecimento pelo projeto com as aves implementado em Vitória, a Zurich Airport Brasil, administradora do terminal capixaba, também foi premiada pelo Projeto de Manejo Sustentável de Abelhas, implementado no Aeroporto Internacional de Florianópolis. A iniciativa promove a realocação ecológica de colônias de abelhas, contribuindo para a preservação de polinizadores essenciais ao equilíbrio ambiental.

