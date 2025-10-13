Trem de passageiros de Vitória a Minas terá novo horário em 2026

Quem gosta de andar de trem ou ainda tem vontade de realizar esse desejo pode esperar por novidade em 2026. A Vale informou que está definindo um novo horário na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), com o objetivo de ampliar as viagens na alta temporada, ou seja, durante o período de verão e das férias escolares.

Hoje, a mineradora realiza viagens com embarque matutino, a partir das 7h, quando um trem sai da Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, e outro de Belo Horizonte, com chegada aos seus destinos às 20h30.

Após circularem publicações nas redes sociais sugerindo que o novo horário oferecido pela Vale seria com o embarque noturno, a mineradora explicou que, de fato, criará uma nova opção de embarque, mas que ainda não definiu se será à noite.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Vale destacou que a ampliação com um novo horário está prevista no contrato de concessão da ferrovia. No entanto, “o horário e o formato da operação ainda estão em fase de definição”.