Defensoria Pública cobra Vivo sobre problemas com sinal em Vitória

Órgão enviou um ofício para a empresa nesta quinta-feira (28), cobrando medidas para que a situação seja normalizada na Grande São Pedro; moradores relatam instabilidade há 15 dias

Comerciantes da região contaram que estão enfrentando até prejuízos financeiros devido ao problema. (Pixabay)

No documento, o defensor Vitor Valdir Ramalho Soares, do Núcleo de Defesa do Consumidor, afirma que o fato veio à tona após conversar com uma liderança da comunidade. As principais reclamações pontuadas foram:

Falhas frequentes no serviço, como sinal fraco ou inexistente;

Insatisfação com a resposta da empresa;



Algumas pessoas confirmaram que mudaram ou planejam mudar de operadora;



Há queixas sobre tentativas de vendas indesejadas de planos e atualizações que pioraram a conectividade;



Outras reclamações incluem falta de visibilidade dos técnicos da Vivo na área, além de acusações de desculpas repetitivas e ineficazes da empresa.



Após a apresentação dos problemas, uma série de cobranças foram feitas à empresa, entre elas:

Os clientes afetados vêm sendo comunicados e mantidos informados diretamente e de forma clara sobre todos os procedimentos que a empresa vem realizando para resolver a situação, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor?

O que a Vivo está planejando oferecer aos consumidores como compensação para as falhas de serviços apontadas?

E que também informe uma data concreta prevista para que os serviços da operadora retornem com 100% da qualidade prevista nos contratos firmados com os consumidores atingidos;



O órgão solicitou que as respostas sejam enviadas em caráter de urgência, com o prazo de 24 horas, "tendo em vista os direitos essenciais envolvidos e a gravidade da questão aos moradores em situação de vulnerabilidade que estão sendo prejudicados".

A Vivo foi procurada novamente pela reportagem para emitir um posicionamento em relação aos questionamentos da Defensoria Pública, mas não houve retorno até a publicação.

Reclamação frequente

A população dos bairros da região e clientes da operadora relatam que não estão conseguindo fazer ligações, transferências ou efetuar qualquer serviço que envolva o uso de dados móveis. Segundo os usuários, essa situação já se arrasta há mais de duas semanas.

Alguns comerciantes contaram, inclusive, que estão enfrentando prejuízos financeiros durante este período. De acordo com os donos de estabelecimentos, não está sendo possível passar o cartão na maquininha para realizar pagamentos e nem fazer ligações.

Uma situação parecida já havia acontecido no dia 11 de dezembro, mas foi resolvida logo no dia seguinte. Porém, as reclamações retornaram dois dias depois e, desde então, não houve a normalização do serviço, conforme afirmaram.

Questionada na quarta-feira (27), a Vivo informou que os serviços da rede móvel na região haviam sido solucionados. Em relação à rede fixa, a assessoria da operadora alegou que a região de São Pedro sofreu com vandalismo e técnicos estiveram no local para normalizar os serviços no menor tempo possível.

