Moradores da Grande São Pedro relatam instabilidade no sinal da Vivo Crédito: Pixabay

Moradores da Grande São Pedro, em Vitória, relataram, nesta segunda-feira (11), que têm enfrentado problemas com sinal e internet da operadora Vivo desde a última sexta-feira (8). As reclamações sobre a instabilidade nos serviços feitas por usuários da operadora são observadas em vários bairros da região.

A reportagem de A Gazeta conversou com alguns dos moradores que precisam lidar com essa instabilidade diariamente e os relatos vão de pessoas que precisam usar da internet como forma de lazer até os que têm o comércio afetado com a queda da rede.

"A Vivo para de operar na rede fixa e na internet, eu precisei colocar outra operadora no meu comércio e na minha casa para não ficar sem sinal. [...] É uma questão onde as pessoas têm sofrido muito. Não conseguimos contato, ligamos para a Vivo e eles fazem um agendamento, mas no dia não vêm e nem justificam" Clevinho Venâncio - Comerciante

As reclamações chegam de bairros como São Pedro, São José, Santo André, Nova Palestina, entre outros. Alguns moradores contam que a queda na internet e a falta de sinal tem acontecido ao decorrer do ano, mas desde sexta (8) a situação piorou na região.

Quem precisa usar os dados móveis na rua também tem enfrentado problemas. O auxiliar de coordenação de 28 conta que, para evitar levar cartões e dinheiro na rua, costuma realizar pagamentos por aproximação do celular, mas que devido à incerteza se a internet vai funcionar começou a levar cartão para fazer compras.

O jovem ainda relata que, caso o comércio seja usuária da Vivo, é comum precisar fazer o pagamento em dinheiro por causa da maquininha de cartão —que funciona por Wi-Fi.