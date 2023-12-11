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Moradores da Grande São Pedro relatam instabilidade no sinal da Vivo

Reclamações sobre problemas com sinal e queda de internet da operadora aumentaram na última sexta-feira (8) e ainda são relatados nesta segunda (11)

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 13:37

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

11 dez 2023 às 13:37
celular, golpe, internet
Moradores da Grande São Pedro relatam instabilidade no sinal da Vivo Crédito: Pixabay
Moradores da Grande São Pedro, em Vitória, relataram, nesta segunda-feira (11), que têm enfrentado problemas com sinal e internet da operadora Vivo desde a última sexta-feira (8). As reclamações sobre a instabilidade nos serviços feitas por usuários da operadora são observadas em vários bairros da região.
A reportagem de A Gazeta conversou com alguns dos moradores que precisam lidar com essa instabilidade diariamente e os relatos vão de pessoas que precisam usar da internet como forma de lazer até os que têm o comércio afetado com a queda da rede.
"A Vivo para de operar na rede fixa e na internet, eu precisei colocar outra operadora no meu comércio e na minha casa para não ficar sem sinal. [...] É uma questão onde as pessoas têm sofrido muito. Não conseguimos contato, ligamos para a Vivo e eles fazem um agendamento, mas no dia não vêm e nem justificam"
Clevinho Venâncio - Comerciante 
As reclamações chegam de bairros como São Pedro, São José, Santo André, Nova Palestina, entre outros. Alguns moradores contam que a queda na internet e a falta de sinal tem acontecido ao decorrer do ano, mas desde sexta (8) a situação piorou na região.
Quem precisa usar os dados móveis na rua também tem enfrentado problemas. O auxiliar de coordenação de 28 conta que, para evitar levar cartões e dinheiro na rua, costuma realizar pagamentos por aproximação do celular, mas que devido à incerteza se a internet vai funcionar começou a levar cartão para fazer compras.
O jovem ainda relata que, caso o comércio seja usuária da Vivo, é comum precisar fazer o pagamento em dinheiro por causa da maquininha de cartão —que funciona por Wi-Fi.
A Vivo foi procurada por A Gazeta para saber o que tem causado essa instabilidade. Por nota, a operadora informou que alguns clientes da Grande São Pedro, em Vitória, podem ter encontrado dificuldades na utilização dos serviços de telefonia fixa e móvel da operadora, devido a atos de vandalismo em equipamentos que atendem a região. Segundo a Vivo, equipes já estão atuando para restabelecer o serviço.
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