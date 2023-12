Moradores da Grande São Pedro relatam instabilidade no sinal da Vivo

Reclamações sobre problemas com sinal e queda de internet da operadora aumentaram na última sexta-feira (8) e ainda são relatados nesta segunda (11)

Moradores da Grande São Pedro, em Vitória, relataram, nesta segunda-feira (11), que têm enfrentado problemas com sinal e internet da operadora Vivo desde a última sexta-feira (8). As reclamações sobre a instabilidade nos serviços feitas por usuários da operadora são observadas em vários bairros da região.

A reportagem de A Gazeta conversou com alguns dos moradores que precisam lidar com essa instabilidade diariamente e os relatos vão de pessoas que precisam usar da internet como forma de lazer até os que têm o comércio afetado com a queda da rede.