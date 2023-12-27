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Moradores da Grande São Pedro relatam instabilidade no sinal da Vivo há 15 dias

A situação já havia acontecido no dia 11 de dezembro, mas foi resolvido no dia seguinte. Porém, as reclamações retornaram dois dias depois e se estenderam por mais tempo

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 20:09

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

27 dez 2023 às 20:09
A internet permite que as pessoas se conectem, acessem informações e serviços on-line
A internet permite que as pessoas se conectem, acessem informações e serviços on-line Crédito: Shutterstock
Os comerciantes e moradores da Grande São Pedro, em Vitória, relatam mais uma vez instabilidade no sinal de internet da operadora Vivo Móvel e fixo, nesta quarta-feira (27). A população dos bairros da região e clientes da operadora, não estão conseguindo fazer ligações, transferências ou efetuar qualquer serviço que envolva o uso de dados móveis há 15 dias.
Alguns comerciantes contaram estarem enfrentando prejuízos financeiros durante este período. De acordo com os donos de estabelecimentos, não está sendo possível passar o cartão na maquininha para realizar pagamentos e nem fazer ligações.
A situação já havia acontecido no dia 11 de dezembro, mas foi resolvido no dia seguinte. Porém, as reclamações retornaram dois dias depois e se estenderam por mais tempo.
“Naquela vez tínhamos marcado de fazer até reportagem, no outro dia de manhã, no dia que ia gravar, a internet voltou no ‘talo’, tudo perfeito, mas voltou o problema e tem gente que está sem sinal nenhum”, reclamou Ryan Gouveia, morador da região de São Pedro.
Ryan disse que esperou para ver se melhorava, em caso de ser serviço de manutenção da empresa, mas não foi o que aconteceu. No perfil de rede social da Grande São Pedro, no Instagram, foi feita uma publicação questionando sobre quais bairros estão com o mesmo problema.
Ao todo, foram mais de 144 respostas citando diferentes pontod da Grande São Pedro, como Nova Palestina, São Pedro I, Resistência, Redenção, Conquista, Santo André, São José, Joana D’Arc, Santa Martha, e até mesmo de outras áreas.
“Tem lugares que não tem sinal algum, só aparece sem serviço. Passei o Natal na casa da minha tia que mora em Nova Palestina e você só consegue fazer ligação pela internet WhatsApp, no caso se tiver internet fixa que não seja vivo”, afirmou o morador.
Em nota, a Vivo informou que os serviços da rede móvel na região, mencionada pela reportagem, já estão solucionados. Em relação à rede fixa, a assessoria da operadora Vivo alegou que a região de São Pedro sofreu com vandalismo e técnicos estiveram e estão no local para normalizar os serviços no menor tempo possível.

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