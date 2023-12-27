Mudança no estilo de vida e tecnologia podem ser aliadas no tratamento de câncer

Pelo menos 30% dos casos de câncer podem ser evitados com mudanças de vida, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Ou seja, é fundamental manter uma alimentação saudável, fazer atividade física, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Mas além dessas recomendações, a tecnologia pode desempenhar um papel fundamental no diagnóstico precoce, no tratamento eficaz e na qualidade de vida dos pacientes com câncer.