Mudança no estilo de vida e tecnologia podem ser aliadas no tratamento de câncer

Pelo menos 30% dos casos de câncer podem ser evitados com mudanças de vida, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Ou seja, é fundamental manter uma alimentação saudável, fazer atividade física, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Mas além dessas recomendações, a tecnologia pode desempenhar um papel fundamental no diagnóstico precoce, no tratamento eficaz e na qualidade de vida dos pacientes com câncer.
Neste episódio do videocast Se Cuida você vai conhecer os melhores avanços no tratamento do câncer que já estão sendo utilizados no Hospital Santa Rita e também aprender como os hábitos saudáveis fortalecem o sistema imunológico, previnem o câncer e ajudam no bem-estar durante o tratamento.
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