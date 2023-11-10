Hospital inaugura novo setor de quimioterapia no ES Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

Além de equipamentos modernos e de uma equipe especializada, um ambiente acolhedor também é muito importante para qualquer tratamento médico. Unindo todos esses fatores em um espaço reformulado, o Hospital Santa Rita inaugurou, em 26 de outubro, o novo setor de quimioterapia, que reúne diferentes especialidades oncológicas e uma equipe multiprofissional, exclusivo para pacientes de convênios e particulares.

O oncologista clínico Loureno Cezana explica que a nova área foi desenvolvida a partir de uma arquitetura moderna para estabelecer uma linha de cuidados acolhedora. Isso se manifesta nos detalhes estéticos, como a pintura e a escolha dos móveis das salas, até áreas de tratamento individualizado e equipamentos especiais.

“São 53 anos de experiência no tratamento oncológico e, desde o início, temos essa vocação e uma grande dedicação para tratamento no SUS. Agora com a expertise de ser um hospital com toda a complexidade do tratamento oncológico e espaços voltados para aqueles que possuam convênios ou optarem pelo atendimento particular”, reforça.

Equipe multidisciplinar e novas salas

De acordo com Loureno Cezana, o paciente conta com todo o suporte hospitalar necessário para que o seu tratamento seja seguro, eficiente, rápido e mais assertivo. A equipe médica reúne oncologistas, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, dentistas e fonoaudiólogos.

“A palavra é acolhimento. Em um único local, você terá acesso a um pronto-socorro, a tomografia, a radioterapia, oncologia e várias especialidades. Às vezes, um paciente precisa conversar com uma assistente social para ter noção do que é oferecido. São esses pequenos detalhes que ajudam no processo de recuperação”, destaca o oncologista.

Também no que diz respeito ao acolhimento ao paciente, parceria firmada com o serviço de transporte via APP V1 oferece transfer para buscar e retornar com o paciente para casa, gratuitamente, dentro de um raio de 20 km.

A estrutura do novo setor de quimioterapia conta com nove poltronas automatizadas, seis leitos, incluindo um com banheiro privativo, e também com touca de crioterapia da Paxman, técnica que ajuda a reduzir a queda capilar no processo de quimioterapia a partir do resfriamento do couro cabeludo.

Além disso, o Centro de Infusão agora também realiza reposição de ferro, bloqueio para dor, medicações para doenças autoimunes e neurológicas.

“O ano de 2023 foi de muito crescimento para o Hospital Santa Rita. Fizemos parcerias, ampliamos nossos conhecimentos, inauguramos um novo setor e, agora, damos esse toque final para a linha de conforto do paciente”, finaliza.

Hospital Santa Rita

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