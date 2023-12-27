Transcol terá ônibus extra para réveillon na Grande Vitória; veja as linhas

O Transcol será reforçado no dia 31 de dezembro para garantir o transporte dos usuários na virada de ano Crédito: Ricardo Medeiros

Para conseguir atender o fluxo de pessoas que vão aproveitar o ano-novo nas praias da Grande Vitória, o sistema Transcol de transporte público vai ter uma operação especial de ônibus. Quatro linhas especiais serão criadas para atender quem pretende comemorar a virada na Praia de Camburi, em Vitória.

A Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) divulgou nesta quarta-feira (27) que o serviço noturno terá reforço, com viagens extras, nas linhas 568, 563 e 837, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2024.

Além disso, também haverá reforço de carros reservas nos terminais de integração, das 20 horas até a meia-noite do dia 31, e das 10h às 20 horas no dia 1º de janeiro.

No período das 20 horas até a meia-noite do dia 31, os terminais do Transcol contarão com reforço de 35 veículos, que serão acionados caso haja necessidade.

No dia 1º de janeiro, das 10h às 20 horas, os terminais contarão com mais 13 carros extras reservas. Além da programação especial, vale lembrar que o serviço noturno convencional vai funcionar normalmente.

As linhas que operam o chamado “bacurau” são as seguintes: 130, 563, 567, 568, 634, 664, 665, 667, 668, 735, 774, 775, 776, 777, 835, 836, 837, 838, 841, 899 e 927.

Importante lembrar aos passageiros que por conta das interdições de vias durante a programação de ano novo nas cidades, as linhas vão passar por algumas alterações nos trajetos.

Em Vitória, as linhas que passam pela Avenida Dante Michelini terão que utilizar desvios nos dois sentidos. A interdição começará às 20h30, com previsão de término às 3h. As linhas que serão afetadas são: 103, 112, 211, 212, 505, 508, 515, 523, 539, 541, 563, 568, 572.

No sentido Centro de Vitória e/ou Vila Velha, a interdição começará às 21h30. A partir desse horário, as linhas vão entrar na Avenida Adalberto Simão Nader e seguir pelas avenidas Fernando Ferrari e Nossa Senhora da Penha, convergindo à esquerda na Rua Dr. Eurico de Aguiar e Avenida Desembargador Santos Neves, indo até a Avenida Américo Buaiz, de onde seguirão o itinerário normal.

Mudanças

No bairro Jardim Camburi, na Capital, o trecho da Avenida Dante Michelini, entre as ruas Carlos Martins e José Celso Cláudio, será interditado a partir das 22h, no sentido Porto de Tubarão. Portanto, a partir deste horário, as linhas, no sentido Carapina, vão desviar pelas ruas Carlos Martins, Filogônio Mota e Italina Pereira Mota, acessando, a partir daí, a Rua José Celso Cláudio.

Já na Serra, no sentido Carapina, a partir das 20h30, os ônibus vão passar na Avenida Saturnino de Brito (próximo à Ilha do Frade), seguirão pela Avenida Desembargador Santos Neves, convergindo à direita na Rua José Teixeira. Daí, passarão pelas avenidas Nossa Senhora da Penha, Fernando Ferrari e Rodovia das Paneleiras, e seguindo itinerário normal.

No site da Ceturb o passageiro consegue conferir a lista completa de outras linhas que vão ter viagens extras durante a operação especial de ano novo.

Confira como vai funcionar o esquema especial

Vitória

As linhas sairão dos terminais Jardim América, das 20h30 até as 23h10;

Campo Grande, das 20h45 até as 23h15;

Carapina, das 21h até as 23h10;

Vila Velha das 21h10 até as 23h40;

Além disso, algumas viagens municipais também terão viagens extras. A linha 211 (Santo André / Jardim Camburi) terá duas viagens extras, uma às 20h35 e outra às 21h40.

Serra

A linha 806 (T. Jacaraípe / Nova Almeida) terá quatro viagens a mais, das 21 horas às 22h45;

A linha 820 (T. Jacaraípe / T. Carapina) terá quatro viagens a mais, partindo de Jacaraípe, das 20h40 às 23 horas, e mais três viagens, partindo de Carapina, das 21h40 às 23 horas;

A 854 (Praia Grande / T. Jacaraípe), entre 19h15 e 22h45, terá nove viagens a mais;

A linha 875 (T. Laranjeiras / T. Jacaraípe) terá mais quatro viagens extras, das 20h52 às 22h40;

Vila Velha

A linha 613 (Ponta da Fruta / T. Vila Velha) terá seis viagens a mais, partindo do Terminal Vila Velha, entre as 20h10 e 22h20, e duas a mais saindo de Ponta da Fruta, às 21 horas e 21h20;

A linha 650 (T. Vila Velha / T. Ibes) terá duas viagens a mais partindo de Vila Velha, às 20h50 e 21h30, e cinco viagens a mais partindo do Ibes, das 20 horas às 22h15;

A linha 651 (T. Vila Velha / Praia da Costa) terá 15 viagens a mais, entre as 20h30 e 23h10;

A linha 611 (T. Itaparica / Praia da Costa) terá 20 viagens a mais, entre as 20h e 23h50;

A linha 505 (T. Laranjeiras / T. Itacibá) terá 14 partidas a mais, entre as 20h10 e 23h25.