Debate de julgamento do caso Milena é aberto com vídeo de A Gazeta

Um vídeo produzido por A Gazeta foi utilizado pelos promotores de justiça durante a fase de debates no caso da médica assassinada Milena Gottardi. Trata-se de um vídeo onde a jornalista Patrícia Vallim lê a carta deixada pela médica. O vídeo abriu o debate neste domingo (29).
O documento foi escrito em 5 de abril de 2017, e registrado em cartório no dia seguinte. Ela tomou a iniciativa logo após contratar uma advogada para cuidar do seu processo de separação. O documento foi encontrado por seus familiares, entre os seus pertences, logo após o crime, ocorrido em 14 de setembro de 2017.
Durante a exibição do vídeo de A Gazeta, silêncio no plenário. Familiares de Milena assistiram à gravação de cabeça baixa, emocionados. Alguns choraram. Acompanhe.