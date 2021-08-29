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Neste domingo (29)

Debate de julgamento do caso Milena é aberto com vídeo de A Gazeta

No vídeo, a jornalista Patrícia Vallim lê a carta deixada pela médica. O documento foi escrito em 2017 e registrado em cartório. Milena Gottardi tomou a iniciativa logo após contratar uma advogada para cuidar do seu processo de separação

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 10:31

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

29 ago 2021 às 10:31
Arte feita com a carta deixada pela médica Milena Gottardi, assassinada em 2017
Caso Milena Gottardi Crédito: Geraldo Neto
Um vídeo produzido por A Gazeta foi utilizado pelos promotores de justiça durante a fase de debates no caso da médica assassinada Milena Gottardi. Trata-se de um vídeo onde a jornalista Patrícia Vallim lê a carta deixada pela médica. O vídeo abriu o debate neste domingo (29). 
O documento foi escrito em 5 de abril de 2017, e registrado em cartório no dia seguinte. Ela tomou a iniciativa logo após contratar uma advogada para cuidar do seu processo de separação. O documento foi encontrado por seus familiares, entre os seus pertences, logo após o crime, ocorrido em 14 de setembro de 2017.
Durante a exibição do vídeo de A Gazeta, silêncio no plenário. Familiares de Milena assistiram à gravação de cabeça baixa, emocionados. Alguns choraram. Acompanhe.

VEJA O VÍDEO

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