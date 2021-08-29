Executor de Milena Gottardi teve nome alterado pela Justiça

Dionathas Alves Vieira, executor da médica Milena Gottardi Crédito: Carlos Alberto Silva/Arte Geraldo Neto

Dionathas Alves Vieira, executor da médica Milena Gottardi , teve seu nome alterado por decisão da Justiça estadual, cinco anos antes do crime. Um dos seus sobrenomes foi trocado, mas ele nunca promoveu a alteração em seus documentos.

Com a mudança, foi incluído o sobrenome da mãe, Rose Alves Siqueira. Segundo decisão da juíza Priscila de Castro Murad, da Vara de Fundão, foi determinado a alteração no Registro Civil. O nome do executor foi alterado de Dionathas Alves Vieira para Dionathas Siqueira Vieira.

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A informação foi levantada pelos advogados de defesa do réu Valcir da Silva Dias, durante o julgamento dos seis acusados pelo assassinato da médica Milena Gottardi. Surpreendeu até os advogados de defesa do executor.

“Na hora nos pegou de surpresa e ficamos preocupados. Mas depois consultamos o site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para saber se havia mais detalhes que desconhecíamos, mas era somente esta alteração no registro civil”, informou a advogada Vladia Alburquerque de Almeida e Carvalho Freitas.

Ela explicou ainda que esta alteração não terá repercussão no processo em que Dionathas é réu confesso no crime da médica. “Não há nenhuma repercussão no processo. Ainda não entendemos o porque isto foi levantado durante o julgamento, mas não tem nenhuma relevância”, informou.

Os promotores de justiça também informaram que não haverá repercussão no caso.

MOTIVO

A advogada Vladia explica que, após Dionathas nascer, quem o registrou foi a avó materna, que não respeitou o desejo da mãe da criança, Rose Alves Siqueira, ao não incluir o sobrenome Siqueira. “Eles têm sobrenome Alves, porém a mãe queria Siqueira, o que não aconteceu”, explica.

Quando o filho de Dionathas nasceu, a família teve dificuldade para registrar a criança com o sobrenome Siqueira. “Assim, foi preciso solicitar a alteração no nome de Dionathas, o que foi deferido pelo Juízo de Fundão, determinando a troca da certidão de nascimento de Dionathas”, disse.

Mas a alteração nos documentos não aconteceu. “Dionathas nunca efetuou a troca do nome, tanto que o documento de identidade dele está grafado Dionathas Alves Vieira”, relatou a advogada.