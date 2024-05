Emoção e homenagens

De palmas a sirenes do Samu no enterro de médico capixaba morto no RS

Familiares, amigos e colegas de trabalho estiveram no velório; corpo de Leandro Medice foi sepultado pouco depois das 10h desta quarta-feira (15)

Médico Leandro Médice é enterrado em cemitério na Serra. (Ari Mello)

O corpo do médico Leandro Medice, de 41 anos, que morreu no Rio Grande do Sul durante um trabalho humanitário de ajuda às vítimas das chuvas, foi enterrado no cemitério Jardim da Paz, na Serra, na manhã desta quarta-feira (15). Familiares, amigos e colegas de trabalho estiveram no velório, que começou ainda na terça-feira (14). As homenagens ao capixaba foram de salva de palmas a sirenes de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionadas.

O corpo chegou ao Espírito Santo, com auxílio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB)., na terça-feira. Tomadas pela emoção, pessoas próximas lembraram com gratidão e alegria os feitos de Leandro Medice como cardiologista, mas também na vida pessoal, classificado como um "grande homem".

Leandro foi encontrado morto em um abrigo no município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A suspeita é que ele tenha sofrido um infarto fulminante, de acordo com informações repassadas por familiares e amigos. O cardiologista morava em Vila Velha a estava no Sul do país como voluntário. A previsão inicial era que o médico voltasse para Vitória na segunda-feira (13), uma vez que tinha compromissos profissionais no dia seguinte. O início da semana, no entanto, foi de tristeza para os familiares e amigos e comoção entre os capixabas.

Quem lidava diariamente com Leandro Medice conta que o cardiologista era mais do que um bom profissional, era um grande homem. Profissionais do Samu foram ao cemitério prestar uma homenagem ao ex-colega de trabalho. O marido do médico, o acupunturista João Paulo Martins, ficou muito emocionado durante a despedida de Leandro, Franciane Lelis, que trabalhou por 12 anos com o cardiologista, falou com emoção durante o velório.

Eu defino o Leandro como um grande homem. Não grande em coisas materiais, mas em atitudes, no que fazia. Era um grande filho e um grande amigo Franciane Lelis • Ex-colega de trabalho

Emoção também para a sobrinha e afilhada de Leandro, Amanda Medice. Ela contou em entrevista à TV Gazeta que a morte do tio e padrinho significa que alguns sonhos dos dois não serão concretizados. "Meu tio era uma pessoa incrível, fora de série. Ajudava quem precisava, não importava a classe social", disse a afilhada.

No momento do sepultamento, as ambulâncias do Samu foram estacionadas próximas ao local do enterro. As sirenes foram acionadas. Leandro foi sepultado pouco depois das dez horas da manhã desta quarta-feira (15).

Antes de ir para o Rio Grande do Sul, Leandro Medice gravou um vídeo contando sobre a necessidade de ajuda aos gaúchos. Era a primeira ação humanitária do médico capixaba. O vídeo foi publicado em uma rede social.

Poucas horas depois do falecimento, a mesma publicação já havia sido tomada por homenagens e agradecimentos ao médico. Pessoas de todo o Brasil reconhecendo o trabalho de Leandro. "Os gaúchos agradecem esse gesto de tamanha grandeza e ora para que sua alma descanse em paz", disse uma das pessoas.

O marido de Leandro Medice, o acupunturista João Paulo Martins, disse que o companheiro não tinha histórico de doenças e era saudável. "Quando me contaram, pensei que fosse brincadeira. Ele foi para ajudar as pessoas e aconteceu essa tragédia", contou João Paulo.

O presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva (PT), lamentou, em publicação nas redes sociais, a morte do médico capixaba Leandro Medice. Os governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também se manifestaram prestando homenagens ao médico capixaba.

