De ciclovia a parquinho: Vila Velha promete novidades na orla de Ponta da Fruta

Durante a cerimônia do aniversário da cidade, prefeito anunciou a ligação de ciclovias entre a Praia da Costa e Nova Ponta da Fruta, no limite com o município de Guarapari

Além das intervenções no Morro do Moreno, haverá a requalificação de 6,5 quilômetros de orla, no trecho que contempla Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos, em Vila Velha. Consta ainda no projeto apresentado nesta quinta-feira (23) a pavimentação e drenagem de ruas e avenidas. Durante a cerimônia do aniversário de Vila Velha, o prefeito Arnaldinho Borgo anunciou a ligação de ciclovias entre a Praia da Costa e Nova Ponta da Fruta, no limite com o município de Guarapari.

A obra prevê pavimentação, drenagem e urbanismo, com implantação de ciclovia e revitalização de ruas e avenidas na região. Inicialmente, o prefeito havia divulgado que revitalização aconteceria em um trecho de 8 km de extensão. No entanto, a Prefeitura de Vila Velha informou que o trecho compreende 6,5 km de extensão. O projeto também inclui construção de equipamentos públicos de lazer na Orla de Ponta da Fruta. O valor estimado da obra é de R$ 45,4 milhões, sendo que haverá um repasse de R$ 30 milhões do governo estadual para a administração municipal.

Faremos pavimentação, drenagem, ciclovia e calçadão. Nossa meta é a ligação entre o Libanês [Praia da Costa] e Nova Ponta da Fruta, somando 32 km de ciclovia Arnaldinho Borgo • Prefeito de Vila Velha

Sobre o prazo, Arnaldinho afirmou que espera a contratação da empresa, e que a obra deve ser entregue em um ano e meio.

Morro do Moreno também entra na lista de obras em Vila Velha

A promessa de um novo projeto para o Morro do Moreno, com estacionamento, iluminação, mirantes e até bondinho, segue de pé e agora com um vídeo que mostra como deve ficar o local, conforme divulgado pela Prefeitura de Vila Velha nesta quinta-feira (23), durante a celebração dos 489 anos de fundação do município. Em comemoração à Colonização do Solo Espírito-Santense, durante o desfile cívico-militar, o prefeito Arnaldinho Borgo e o governador Renato Casagrande anunciaram um pacote de mais de R$ 100 milhões em obras para o município.

Ainda não há definição sobre a empresa selecionada para a realização das obras, ou quando elas vão começar. Em entrevista à TV Gazeta, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, afirmou que a ordem de serviço para a obra será assinada nesta quinta-feira e toda a estrutura será construída em um ano e meio – ou seja, até o fim de 2025. O valor estimado da obra é de R$ 14.892.788,65.

Perguntado sobre o prazo para a entrega da obra no Morro do Moreno, o prefeito afirmou que o processo ainda precisa passar pela fase de contratação. Mas que a expectativa é de entrega em um ano e meio.

