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Cena inusitada

De carona? Caranguejo é flagrado dentro de ônibus do Transcol em Vitória

Crustáceo apareceu se locomovendo no chão do coletivo da linha 501, que faz o trajeto entre Serra e Vila Velha. Quem estava no ônibus se surpreendeu

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 09:35

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

26 fev 2025 às 09:35
Uma cena no mínimo inusitada aconteceu em um ônibus do Sistema Transcol em Vitória. Um caranguejo apareceu se locomovendo no chão do coletivo da linha 501, que faz o trajeto entre Serra Vila Velha. Assim que o crustáceo apareceu, quando o veículo passava pela Reta da Penha, todos que estavam no veículo se surpreenderam e muitos chegaram a gravar a situação.
Uma das pessoas que gravaram o caranguejo "exibido" foi o engenheiro mecânico Gustavo Steill, de 33 anos. Ele mora em Vila Velha e utiliza diariamente o transporte público na Grande Vitória, mas nunca havia presenciado situação semelhante.
"Eu estava voltando do serviço, na linha 501. Quando eu mudei de lugar, comecei a mexer no celular e, sabe quando você percebe que tem algo atrás de você? Eu pensei que era lixo, alguma coisa. Quando fui ver, era um caranguejo. Nunca presenciei nada parecido, essa foi a primeira vez. Virou motivo de piada, acabou virando entretenimento"
Gustavo Steill - Engenheiro mecânico
Gustavo ainda contou à reportagem de A Gazeta que a noiva dele sugeriu que o vídeo fosse publicado no TikTok. A gravação aconteceu na última sexta-feira (21). Até a manhã desta quarta-feira (26), o vídeo somava mais de 85 mil visualizações.
Caranguejo apareceu dentro de ônibus do Transcol em Vitória
Caranguejo apareceu dentro de ônibus do Transcol em Vitória Crédito: Montagem | Gustavo Steill
O engenheiro mecânico não soube dizer de quem era o caranguejo, mas chamou atenção para o fato de que um homem, que aparece de camisa amarela no vídeo, recolheu o animal
O caranguejo é uma das principais espécies presentes no Espírito Santo. Símbolo da cultura e presente no manguezal, o animal é protegido por portarias publicadas anualmente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Durante algumas datas estabelecidas, a captura, transporte e comercialização do crustáceo ficam proibidos, reforçando a espécie no ciclo reprodutivo. O vídeo foi gravado fora do período de andada - ou seja, naquela data, a captura e comércio eram permitidos.

Do ônibus ao Aeroporto de Vitória: caranguejos são protagonistas

Em março de 2023, um Guaiamum, espécie de caranguejo conhecida em Vitória, foi capaz de alterar a rota de um avião, causando uma cena inusitada em que a aeronave precisou contornar a área de pouso do aeroporto da Capital e ficar mais dez minutos no ar até que uma equipe fosse ao local e liberasse a pista. O vídeo que mostra o aviso do comandante aos passageiros viralizou na internet. Em nota, o Aeroporto de Vitória confirmou o fato e detalhou que apenas uma unidade do animal apareceu na pista, e não "muitos deles", como relatou o piloto do avião.

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