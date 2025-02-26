De carona? Caranguejo é flagrado dentro de ônibus do Transcol em Vitória

"Eu estava voltando do serviço, na linha 501. Quando eu mudei de lugar, comecei a mexer no celular e, sabe quando você percebe que tem algo atrás de você? Eu pensei que era lixo, alguma coisa. Quando fui ver, era um caranguejo. Nunca presenciei nada parecido, essa foi a primeira vez. Virou motivo de piada, acabou virando entretenimento"