Presos do Complexo de Viana vão cuidar de cães e gatos abandonados

Projeto do canil, que tem previsão de início das obras até junho Crédito: Prefeitura de Viana

Um Centro de Alojamento de Animais será construído no Complexo Prisional de Viana com o objetivo de abrigar cães e gatos abandonados. O espaço será erguido na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes) e internos serão capacitados para cuidados básicos como alimentação, banho e tosa. De acordo com o Governo do Estado, a expectativa é que as obras comecem até junho deste ano, com a previsão de conclusão até junho de 2026.

O anúncio foi feito pelo governo no último domingo (08), durante o lançamento do 2º Ciclo do Programa Estadual de Bem-estar Animal, conhecido como Pet Vida. O centro de alojamento vai abrigar 200 cães e 100 gatos abandonados no município, até que estejam aptos para adoção. A ação é realizada em parceria com a Prefeitura de Viana, com recursos do Governo do Estado, um investimento de R$ 950 mil.

O secretário de Estado da Justiça (Sejus), Rafael Pacheco, ressaltou que a parceria entre Estado e município promove benefícios sociais. “É uma parceria que une diversos interesses em prol de várias frentes. Para nós, envolve a oferta de oportunidades e a ressocialização de pessoas privadas de liberdade por meio do trabalho”, ressaltou.

Parceria com prefeitura

A Prefeitura de Viana será responsável pela construção do canil, além de ficar encarregada dos investimentos em infraestrutura, com a colaboração de veterinários que garantirão o atendimento adequado aos animais. Apenas cães que foram recolhidos no município de Viana, que atualmente estão no Rancho Bela Vista e passam por um processo de recuperação, serão encaminhados para este novo espaço.

"Este é um projeto que traz benefícios tanto para os animais quanto para os detentos, que terão uma nova oportunidade de reintegração à sociedade por meio do trabalho com os cães. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a qualidade de vida animal e com a justiça social. Buscamos o modelo no Brasil, Estados Unidos e Canadá, onde há exemplos exitosos com este trabalho.”, afirma o prefeito de Viana, Wanderson Bueno.

De acordo com o Governo do Estado, poderão participar detentos com bom comportamento, que estão em regime semiaberto e não foram condenados por crimes sexuais, contra crianças ou de maus-tratos. O treinamento inicial para os detentos será voltado para os cuidados básicos dos animais, como alimentação, banhos, passeios e limpeza dos alojamentos. Os apenados deverão monitorar o comportamento dos animais, registrando diariamente informações sobre sua saúde e bem-estar.

Não serão realizados procedimentos médicos ou cirúrgicos no local, como castrações, pois o foco será o acolhimento e o cuidado dos animais saudáveis, que tenham sido recolhidos e tratados pelo município. Caso algum animal necessite de atendimento médico, ele será encaminhado para a clínica veterinária contratada.

Ainda conforme o Governo do Estado, a obra se espelha em projetos similares no Brasil, como o que é realizado na penitenciária do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, em Santa Catarina; na Penitenciária Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra e no Centro de Detenção Provisória Dr. Félix Nobre de Campos, ambos em Taubaté, no interior de São Paulo.