Ring neck, gaviões e tartarugas: Iema coloca animais para adoção no ES

16 animais silvestres para adoção no ES

Um grupo de 16 animais silvestres foi colocado à disposição para adoção no Espírito Santo . Diferentemente de uma feira de adoção comum, com cães e gatos, para ser um "Guardião de Fauna" e conseguir adotar um dos bichos é preciso realizar um cadastro, enviar documentos e informar onde a espécie será mantida. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) é o órgão responsável pela organização e escolha dos tutores.

Segundo o Iema, os animais são disponibilizados para adoção porque não podem retornar à natureza, por motivos de saúde física ou de comportamentos.

Os animais disponíveis são, conforme o Iema:

Cinco agapórnis (também chamado de pássaro-do-amor pelo comportamento afetuoso, são originárias da África)



(também chamado de pássaro-do-amor pelo comportamento afetuoso, são originárias da África) Um ring neck (espécie de médio porte conhecida pela inteligência e capacidade de imitar sons. Também chamado de periquito-de-colar)



(espécie de médio porte conhecida pela inteligência e capacidade de imitar sons. Também chamado de periquito-de-colar) Cinco gaviões-carijó (ave de rapina encontrada em grande parte do Brasil. Um dos gaviões mais comuns em áreas urbanas)



(ave de rapina encontrada em grande parte do Brasil. Um dos gaviões mais comuns em áreas urbanas) Cinco tartarugas-de-orelha-vermelha (espécie de água doce nativa dos Estados Unidos)



Entre os animais, segundo o Iema, apenas os gaviões têm deficiência nas asas ou dificuldades de locomoção, o que impede o voo e a reintrodução na natureza. O coordenador de Fauna do Iema, Cosme Carvalho, explica que as outras espécies estão fisicamente saudáveis. Todos os animais, de acordo com o coordenador, precisam de um ambiente adequado.

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"Essa modalidade [de adoção] evita que os animais sejam soltos em locais inadequados, o que poderia causar desequilíbrios ecológicos. Assegura que [os animais] vão receber cuidado e atenção" Cosme Carvalho - Coordenador de Fauna do Iema

Os animais, antes de serem disponibilizados para adoção, passaram por avaliação nos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), onde são acolhidos após resgates, apreensões ou entregas voluntárias.

A categoria Guardião de Fauna foi criada por uma instrução normativa em 2020 e é adotada apenas quando não há outras alternativas viáveis, como zoológicos, mantenedores ou criadouros conservacionistas.

Como entrar na fila de adoção?

Para se tornar um Guardião de Fauna, é necessário realizar um cadastro enviando um e-mail para [email protected] , informando o nome completo e os animais de interesse. A seleção é rigorosa e feita com base na ordem de inscrição e nas condições do animal, segundo o Iema.