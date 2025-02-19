16 animais silvestres para adoção no ES
Um grupo de 16 animais silvestres foi colocado à disposição para adoção no Espírito Santo. Diferentemente de uma feira de adoção comum, com cães e gatos, para ser um "Guardião de Fauna" e conseguir adotar um dos bichos é preciso realizar um cadastro, enviar documentos e informar onde a espécie será mantida. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) é o órgão responsável pela organização e escolha dos tutores.
Segundo o Iema, os animais são disponibilizados para adoção porque não podem retornar à natureza, por motivos de saúde física ou de comportamentos.
Os animais disponíveis são, conforme o Iema:
- Cinco agapórnis (também chamado de pássaro-do-amor pelo comportamento afetuoso, são originárias da África)
- Um ring neck (espécie de médio porte conhecida pela inteligência e capacidade de imitar sons. Também chamado de periquito-de-colar)
- Cinco gaviões-carijó (ave de rapina encontrada em grande parte do Brasil. Um dos gaviões mais comuns em áreas urbanas)
- Cinco tartarugas-de-orelha-vermelha (espécie de água doce nativa dos Estados Unidos)
Entre os animais, segundo o Iema, apenas os gaviões têm deficiência nas asas ou dificuldades de locomoção, o que impede o voo e a reintrodução na natureza. O coordenador de Fauna do Iema, Cosme Carvalho, explica que as outras espécies estão fisicamente saudáveis. Todos os animais, de acordo com o coordenador, precisam de um ambiente adequado.
Ring neck, gaviões e tartarugas: Iema coloca animais para adoção no ES
"Essa modalidade [de adoção] evita que os animais sejam soltos em locais inadequados, o que poderia causar desequilíbrios ecológicos. Assegura que [os animais] vão receber cuidado e atenção"
Os animais, antes de serem disponibilizados para adoção, passaram por avaliação nos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), onde são acolhidos após resgates, apreensões ou entregas voluntárias.
A categoria Guardião de Fauna foi criada por uma instrução normativa em 2020 e é adotada apenas quando não há outras alternativas viáveis, como zoológicos, mantenedores ou criadouros conservacionistas.
Como entrar na fila de adoção?
Para se tornar um Guardião de Fauna, é necessário realizar um cadastro enviando um e-mail para [email protected], informando o nome completo e os animais de interesse. A seleção é rigorosa e feita com base na ordem de inscrição e nas condições do animal, segundo o Iema.
O processo de adoção exige o envio de documentos, como RG, CPF, comprovante de residência, Certidão Negativa de Débitos Ambientais (CNDA) e um memorial descritivo do recinto onde o animal será mantido, garantindo que a estrutura atenda às necessidades. O guardião também deve arcar com custos como alimentação, marcação do animal por anilha ou microchip, e apresentar um atestado de saúde anual emitido por um médico veterinário.