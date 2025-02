Envie sugestão

Qual nome dar ao elefante-marinho que segue 'de boas' em praia do ES?

Envie sua sugestão de nome/apelido para o novo "turista" que já foi avistado em Piúma e em Itapemirim, no litoral Sul

Ana Saraiva Repórter / [email protected]

Após conhecer duas praias capixabas, o elefante-marinho que apareceu no litoral Sul do Espírito Santo, decidiu "relaxar" até seguir sua viagem. Ele foi avistado pela primeira vez no dia 13 de fevereiro, em Piúma, e dias depois seguiu a trajetória de migração para Itapemirim, onde continua "hospedado".

Desde que apareceu na Ilha do Meio, em Piúma, o elefante-marinho está sendo monitorado pelo Instituto Orca. Segundo João Marcelo Nogueira, diretor-executivo do Instituto, o animal segue em boas condições. Os especialistas decidiram não divulgar a praia onde ele se encontra para preservar o bem-estar do animal.

Elefante-marinho está "hospedado" nas praias do ES há mais de uma semana. (Instituto Orca)

Na terça-feira (18), A Gazeta abriu um formulário de sugestões de nomes/apelidos para o "turista". Das que já chegaram, há as divertidas "Neymar", por "viver deitado" e até "Beto Kauê", em homenagem ao músico bastante popular em Piúma, onde o animal apareceu pela primeira vez. Mande sua sugestão no formulário abaixo!

