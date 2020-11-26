De bicicleta, amigas contornam o mapa do Espírito Santo em 23 dias

Rogéria e Rosane planejaram contornar o mapa do ES durante a pandemia e cumpriram com o objetivo em 23 dias Crédito: Arquivo pessoal

Desbravar o Espírito Santo sempre foi um desejo na vida da aposentada Rogéria Siqueira Quintão, de 56 anos, mas a dedicação ao trabalho e à família ao longo de boa parte das últimas décadas a impedia de realizar essa meta. Com a aposentadoria, a vontade voltou à tona. E com a ajuda de três amigos, Rosane, Leonardo e a inseparável bicicleta, eles resolverem realizar o contorno geográfico do Estado sobre duas rodas.

23 dias, totalizando mais de 1,5 mil quilômetros rodados. Após se recuperar de um acidente sofrido no início do ano, em Piúma , quando fraturou a fíbula após ser atingida por um carro no acostamento, Rogéria e os amigos partiram da casa dela, no bairro Chácara Parreiral, na Serra , em direção à Região Norte do ES, iniciando uma jornada que se prolongaria por, totalizando mais de

"Somos cicloturistas e, há uns quatro anos, depois que me aposentei, comecei a pedalar. Eu tinha essa vontade em conhecer o Espírito Santo todo, e esse desejo era compartilhado por eles também. Durante essa pandemia planejamos como a gente iria fazer e no dia 5 de outubro decidimos partir. Não era só fazer o contorno, nossa ideia era também desbravar e conhecer as belezas que nosso Estado possui", disse Rogéria.

SEM PRESSA

O objetivo era ser o mais fiel possível ao mapa geográfico do Estado, mas como é de se imaginar, um desafio desse porte também conta com o inesperado. Por conta de motivos pessoais, o parceiro do trio teve de retornar para casa, ficando apenas a dupla de amigas no pedal.

"Infelizmente o Leonardo teve de voltar quando já estávamos em Barra de São Francisco. O inesperado faz parte e então seguimos nós duas. Quando adentramos na região Noroeste, não conseguimos margear o Estado tão precisamente porque era um trecho mais complicado. Teríamos de avançar muito para dentro de Minas Gerais e esse não era nosso objetivo, então tivemos que encurtar um pouco o trajeto, mas ainda assim tentamos nos aproximar do desenho do mapa capixaba", ressaltou.

Rogéria, à frente, e Rosane fizeram parte do percurso na companhia do amigo Leonardo, que teve de desistir por motivos pessoais Crédito: Arquivo pessoal

Entre um quilômetro e outro, pausas para conhecer pontos turísticos, provar as delícias das cidades e reencontrar velhos amigos. Por segurança e praticidade, Rogéria e Rosane optaram em ficar em pousadas ao invés de acampar em barraca, mas também houve tempo em que a amizade as acolheu.

"A gente pedalava, mas também parava para comer umas coisinhas gostosas. Não tínhamos pressa ou meta de quilômetro estipulados, íamos de acordo com o que dava para fazer, até porque não usamos GPS para navegação. Era meio que na 'cara e coragem' e no boca a boca com as pessoas. Não chegamos a nos perder, mas passamos por alguns perrengues, especialmente à noite, mas felizmente deu tudo certo. Deu para tomar banho de cachoeira, bater um papo com amigos da bike de outras cidades e seguir nosso destino normalmente. Nem pneu furado nos atrapalhou", disse a aposentada.

PLANOS

Com o objetivo concluído com "95% de precisão", Rogéria já planeja as próximas aventuras. Além do Espírito Santo, ela também é apaixonada pelos estados vizinhos da Bahia e Minas Gerais, porém ela já sabe bem o que tem em mente: Aparecida do Norte. Religiosa, Rogéria aguarda a virada do ano para ir ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior paulista, sobre duas rodas.