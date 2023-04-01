Cuidado com o match: 5 perigos dos encontros marcados por aplicativo

App de relacionamento: perigos e cuidados Crédito: Pexels

O assassinato do médico Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, após ter marcado um encontro por aplicativo de relacionamento no último fim de semana , levanta mais uma vez um alerta a respeito dos perigos – e cuidados – na hora de encontrar a pessoa com quem deu match.

Aloísio foi morto a facadas em sua casa e, segundo a Polícia Civil, vítima de latrocínio, que é roubo seguido de morte. O suspeito do latrocínio, identificado como Carlos Magno Santos Santana, foi detido horas após o crime

De acordo com o delegado Brenno Andrade, da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos (DRCE), é preciso cuidado ao encontrar uma pessoa cujo primeiro contato foi por algum aplicativo de relacionamento, como Tinder, Happn, Badoo, Grindr e Femme, por exemplo.

O delegado alerta que esse contato inicial representa alguns perigos uma vez que pode resultar em alguns crimes, sobretudo em encontros em locais que não são públicos.

Principais golpes e crimes em apps de relacionamento

Sofrer estelionato é um dos riscos. O crime consiste em obtenção de vantagem em proveito próprio por fraude, enganar alguém, levá-la ao erro ou causar prejuízo a outra pessoa. No caso de um encontro, o risco é sofrer um "boa noite, Cinderela" e ter o cartão de crédito usado. E ainda ser induzido a transferir dinheiro para a pessoa que encontrou, entre outras situações.

Ser vítima de estupro, após não concordar em ter relações sexuais, principalmente se o encontro for marcado fora de locais públicos.

Passar por abuso sexual também é um risco pelo qual a pessoa pode passar ao marcar um encontro presencial.

O encontro também pode resultar em homicídio. Em alguns casos, pode ser resultado de um encontro malsucedido ou a vítima também pode ser atraída para um falso encontro.

E ainda latrocínio, que é o roubo seguido de morte depois de marcar um encontro.

Como verificar identidade de alguém?

O delegado orienta ainda alguns cuidados para conseguir atestar a identidade de quem conversa. Segundo ele, alguns aplicativos tem perfis verificados e ainda pode ser feita uma ligação de vídeo. Mesmo assim, orienta que atestar completamente é bem difícil, valendo o bom senso e controlar a ansiedade, uma inimiga nessas horas.

Já o professor universitário e especialista em Segurança da Informação Otávio Lube acrescenta que é importante fazer buscas no Google para confirmar informações passadas e ainda ficar atento aos perfis de redes sociais. Ele orienta ainda que caso desconfie de perfis falsos, é preciso denunciar para as redes sociais.

"No Instagram ou Facebook é possível ver onde a pessoa estudou, a pessoa pode pedir para ser amigo e ainda averiguar se outras pessoas interagem com aquele perfil", lembra.

Dicas para ter um encontro seguro

Fazer buscas no Google e em outras redes sociais para atestar informações;

Marcar o encontro em local público como shoppings e restaurantes;

Não deixar a pessoa buscá-lo na sua casa;



Não fornecer dados pessoais;



Levar uma pessoa e, de preferência, avisar parentes ou amigos que você está indo se encontrar com alguém;



Passar o contato da pessoa do encontro para amigos ou parentes;



Compartilhar a localização em tempo real com amigos ou parentes;



Não entrar em carros de desconhecidos;



Vale ainda buscar antecedentes criminais, como nos sites de tribunais (processos) e do CNJ (mandados de prisão).