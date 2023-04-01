Cuidado com o match: 5 perigos dos encontros marcados por aplicativo

O assassinato do médico Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, após ter marcado um encontro por aplicativo de relacionamento no último fim de semana, levanta mais uma vez um alerta a respeito dos perigos – e cuidados – na hora de encontrar a pessoa com quem deu match.
Aloísio foi morto a facadas em sua casa e, segundo a Polícia Civil, vítima de latrocínio, que é roubo seguido de morte. O suspeito do latrocínio, identificado como Carlos Magno Santos Santana, foi detido horas após o crime
De acordo com o delegado Brenno Andrade, da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos (DRCE), é preciso cuidado ao encontrar uma pessoa cujo primeiro contato foi por algum aplicativo de relacionamento, como Tinder, Happn, Badoo, Grindr e Femme, por exemplo.
O delegado alerta que esse contato inicial representa alguns perigos uma vez que pode resultar em alguns crimes, sobretudo em encontros em locais que não são públicos.
Principais golpes e crimes em apps de relacionamento
- Sofrer estelionato é um dos riscos. O crime consiste em obtenção de vantagem em proveito próprio por fraude, enganar alguém, levá-la ao erro ou causar prejuízo a outra pessoa. No caso de um encontro, o risco é sofrer um "boa noite, Cinderela" e ter o cartão de crédito usado. E ainda ser induzido a transferir dinheiro para a pessoa que encontrou, entre outras situações.
- Ser vítima de estupro, após não concordar em ter relações sexuais, principalmente se o encontro for marcado fora de locais públicos.
- Passar por abuso sexual também é um risco pelo qual a pessoa pode passar ao marcar um encontro presencial.
- O encontro também pode resultar em homicídio. Em alguns casos, pode ser resultado de um encontro malsucedido ou a vítima também pode ser atraída para um falso encontro.
- E ainda latrocínio, que é o roubo seguido de morte depois de marcar um encontro.
Como verificar identidade de alguém?
O delegado orienta ainda alguns cuidados para conseguir atestar a identidade de quem conversa. Segundo ele, alguns aplicativos tem perfis verificados e ainda pode ser feita uma ligação de vídeo. Mesmo assim, orienta que atestar completamente é bem difícil, valendo o bom senso e controlar a ansiedade, uma inimiga nessas horas.
Já o professor universitário e especialista em Segurança da Informação Otávio Lube acrescenta que é importante fazer buscas no Google para confirmar informações passadas e ainda ficar atento aos perfis de redes sociais. Ele orienta ainda que caso desconfie de perfis falsos, é preciso denunciar para as redes sociais.
"No Instagram ou Facebook é possível ver onde a pessoa estudou, a pessoa pode pedir para ser amigo e ainda averiguar se outras pessoas interagem com aquele perfil", lembra.
Dicas para ter um encontro seguro
- Fazer buscas no Google e em outras redes sociais para atestar informações;
- Marcar o encontro em local público como shoppings e restaurantes;
- Não deixar a pessoa buscá-lo na sua casa;
- Não fornecer dados pessoais;
- Levar uma pessoa e, de preferência, avisar parentes ou amigos que você está indo se encontrar com alguém;
- Passar o contato da pessoa do encontro para amigos ou parentes;
- Compartilhar a localização em tempo real com amigos ou parentes;
- Não entrar em carros de desconhecidos;
- Vale ainda buscar antecedentes criminais, como nos sites de tribunais (processos) e do CNJ (mandados de prisão).
"É o princípio básico. Você não fala com um desconhecido na rua. Na rede mundial de computadores as pessoas acabam falando, né? Tem que tomar cuidado com quem você acha que está falando porque de fato você não sabe quem é que está do outro lado do computador"