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Criança queima a mão em aula de 'maçã do amor' em escola de Vitória

A prefeitura não informou nem a unidade de ensino nem o bairro onde ocorreu o acidente, mas confirmou e lamentou a ocorrência
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

15 set 2023 às 12:06

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 12:06

Uma criança, que não teve nome nem idade divulgados, queimou a mão e teve parte da pele descamada durante atividade escolar em uma instituição de ensino municipal de Vitória. O caso aconteceu durante um exercício antes das férias de julho, quando os estudantes faziam maçã do amor.
A prefeitura da capital confirmou a ocorrência, mas não disse em qual escola e bairro o fato ocorreu. A administração central do município informou ainda que a criança já voltou a frequentar a escola, depois de um tempo afastada para cuidar da lesão.
A prefeitura informou que, em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), tanto o nome da escola quanto dos servidores estão sendo mantidos em sigilo.
Atividade para fazer maçã do amor não havia passado por autorização  Crédito: Pixabay/rodrigokvera
Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) ressaltou que a atividade não passou pelos trâmites exigidos às unidades de ensino. De acordo com a pasta, todas as atividades que usam alimentos precisam ter uma autorização antes de serem realizadas.
“A orientação dada às unidades de ensino é que as atividades pedagógicas que envolvam qualquer tipo de alimento devem ser validadas pela Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar (Cane), que verifica se as atividades propostas oferecem algum risco físico ou para a segurança alimentar das crianças”, diz parte do comunicado. A secretaria informa, ainda, ter prestado toda a assistência à criança e à família e se solidarizado com elas.
Criança queima a mão em aula de 'maçã do amor' em escola de Vitória
Diante da situação, a pasta contou ter adotado medidas cabíveis e instaurou Processo Admistrativo Disciplinar (PAD) para apurar o fato.

Veja a nota da Secretaria de Educação de Vitória na íntegra

A Secretaria Municipal de Educação lamenta profundamente o ocorrido, prestou toda a assistência à criança e à família e se solidariza com elas. Ao mesmo tempo, ressalta que a atividade pedagógica em questão não havia passado pelos trâmites exigidos e que a orientação dada às unidades de ensino é que as atividades pedagógicas que envolvam qualquer tipo de alimento devem ser validadas pela Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar (Cane), que verifica se as atividades propostas oferecem algum risco físico ou para a segurança alimentar das crianças. Diante do ocorrido, a Secretaria Municipal de Educação informa que já adotou as medidas cabíveis. A criança já retornou às atividades escolares.

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