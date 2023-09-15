Criança queima a mão em aula de 'maçã do amor' em escola de Vitória

A Secretaria Municipal de Educação lamenta profundamente o ocorrido, prestou toda a assistência à criança e à família e se solidariza com elas. Ao mesmo tempo, ressalta que a atividade pedagógica em questão não havia passado pelos trâmites exigidos e que a orientação dada às unidades de ensino é que as atividades pedagógicas que envolvam qualquer tipo de alimento devem ser validadas pela Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar (Cane), que verifica se as atividades propostas oferecem algum risco físico ou para a segurança alimentar das crianças. Diante do ocorrido, a Secretaria Municipal de Educação informa que já adotou as medidas cabíveis. A criança já retornou às atividades escolares.