Rápida frente fria deve mudar tempo no ES a partir de sexta-feira (15)

O tempo ensolarado e quente dos últimos dias deve dar lugar à chuva e à nebulosidade em algumas localidades do Espírito Santo, a partir de sexta-feira (15), devido à passagem de uma rápida frente fria pelo oceano, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
São esperadas pancadas de chuva a partir da tarde nas regiões Sul e Serrana. Nas demais áreas do Estado chove rápido a partir do começo da noite. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral capixaba. As temperaturas diminuem nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória.
A frente fria também deve deixar o tempo instável no sábado (16). A previsão é de céu parcialmente nublado, com chuva rápida entre a madrugada e o começo da manhã por toda faixa litorânea capixaba. Nas áreas do Extremo Norte e Sul, sol entre nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas diminuem um pouco mais em todas as regiões.