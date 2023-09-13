Pré-vestibular de Vitória inaugura ensino médio em 2024

A novidade do Madan para 2024 é a inauguração das turmas de Ensino Médio Crédito: Madan/Divulgação

Referência pelo bom desempenho de seus alunos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nos vestibulares mais concorridos do Brasil, o Madan já está com matrículas abertas para as turmas de ensino médio em 2024.

Para somar à boa notícia, agora em setembro, a instituição vai lançar um “bolsão”, com chances de desconto integral no ensino médio. Para saber mais detalhes, acesse o site e inscreva-se para concorrer a uma bolsa de estudo.

Mais ampla e moderna, a nova unidade vai receber estudantes da 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio e do pré-vestibular em um novo endereço em Vitória: Rua Fortunato Ramos, 426, na Praia do Canto.

“Focamos em uma educação que valoriza a proximidade com os alunos, o crescimento e o desenvolvimento individual dos estudantes. Por isso, queremos nos destacar como uma escola de alta performance no ensino médio, assim como já somos referência no pré-vestibular. Queremos que nossos alunos concluam o último ano e ingressem na faculdade dos seus sonhos”, destaca Daniel Rojas, sócio-diretor do Madan.

Ele adianta, ainda, que a escola contará com uma estrutura mais moderna, confortável, acessível e com todos os recursos didáticos e tecnológicos necessários para o desenvolvimento multidisciplinar e pleno dos estudantes.

Aliás, por experiência própria, Daniel Rojas entende que o ensino médio é um momento que desperta incertezas e medo do futuro nos jovens e, por isso, a instituição tem um atendimento humanizado.

“Além de acompanharmos as demandas pedagógicas, também realizamos acompanhamento individual e rodas de conversa com psicóloga para acolher as inseguranças dos alunos”, assegura.

Protagonismo dos alunos

Um dos objetivos do Madan é oferecer um ambiente estimulante de aprendizagem, em que a educação de qualidade é ofertada com um ensino diferenciado e focado em desenvolver o conhecimento acadêmico, a autonomia e a autorresponsabilidade dos alunos.

“Elaboramos e aplicamos estratégias eficazes de estudo, preparamos os estudantes para ingressarem em universidades públicas de ponta. No ensino médio, o aluno desenvolverá habilidades de pensamento analítico e resolução de problemas”, destaca Rodrigo Pinheiro, outro sócio-diretor do Madan.

Para formar o aluno integralmente, Rodrigo Pinheiro explica que a escola segue três pilares. Conheça cada um:

01 Saber É a jornada que transforma vidas. Para isso, a instituição conta com professores e materiais didáticos de qualidade, olimpíadas científicas, plantões de dúvidas e reforço escolar. 02 Empoderamento O Madan busca formar estudantes autônomos e responsáveis. Isso é alcançado por meio de feiras de ciências e de profissões, aulas de campo, palestras com pessoas inspiradoras e campanhas solidárias. 03 Acolhimento É a ponte que conecta sonhos e realidades, transformando alunos em protagonistas. Tem, como base, a orientação pedagógica individualizada, as rodas de conversas com psicóloga, a mentoria de meditação, o suporte psicológico individual, além da comunicação aberta e efetiva com a família.

“A expectativa é que o Madan seja a principal escolha daqueles que buscam um tratamento humanizado e individualizado, além do ingresso, após os três anos de ensino médio, em universidades renomadas”, ressalta o terceiro sócio-diretor da instituição de ensino, Tito Fideles.

Ele complementa que a escola quer se destacar não apenas pelos seus resultados quantitativos, “mas, principalmente, pelo desenvolvimento humano”.

Para que o Madan atinja bons resultados, a equipe de ensino médio vai contar com professores preparados para aplicar métodos pedagógicos atualizados e práticas inovadoras de ensino. Tudo sob supervisão e orientação dos três diretores, Daniel Rojas, Rodrigo Pinheiro e Tito Fideles, formados pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

O Madan conta com três diretores. Da esquerda para a direita, Rodrigo Pinheiro, Tito Fideles e Daniel Rojas. Todos são formados pelo ITA Crédito: Madan/Divulgação

Além disso, o material didático foi selecionado em parceria com o Poliedro Sistema de Ensino, referência nacional em excelência educacional. Os conteúdos são pensados para desenvolver a autonomia e o pensamento crítico do estudante.

Matrículas

As matrículas podem ser feitas presencialmente na sede atual da escola, que fica na Avenida Anísio Fernandes Coelho, 385, Jardim da Penha, também na Capital.

“Além disso, é a única no Estado que aprovou, nos últimos quatro anos, alunos no ITA”, conforme lembra Daniel Rojas.

Também é o pré-vestibular do Estado que mais aprova alunos nas melhores e mais concorridas universidades públicas do país, como a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

“Com uma história de crescimento repleta de aprovações, o Madan é destaque entre as escolas preparatórias para vestibular. Temos a convicção de que vamos repetir esse sucesso no Ensino Médio”, afirma Rojas.

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