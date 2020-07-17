A menina teve o pescoço cortado por linha de pipa com cerol em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Your browser does not support the audio element. Criança leva 16 pontos após ter pescoço cortado por linha de pipa em Vila Velha

linha de pipa com cerol no bairro Ilha das Flores, em Uma menina de oito anos teve o pescoço cortado por umano bairro Ilha das Flores, em Vila Velha . O caso aconteceu na tarde do último domingo (12) e a criança precisou ficar internada por dois dias no Hospital Infantil de Vitória.

Segundo a mãe da pequena Ketlyn , Kallyana de Jesus, a filha estava andando de bicicleta quando foi atingida pela linha. A menina já caiu da bicicleta com muita hemorragia.

Kallyana de Jesus, passou por momentos de apuros após a filha ter o pescoço cortado por linha com cerol Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Inicialmente, a menina de oito anos foi levada para o Pronto Atendimento (PA) da Glória, mas devido à gravidade dos ferimentos foi encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória, onde passou por uma cirurgia no pescoço e ficou internada por dois dias. A menina levou 16 pontos na área do corte.

Segundo a mãe da criança, a dona de casa Kallyana de Jesus, de 22 anos, os médicos alertaram que a linha de pipa, por muito pouco, também não atingiu a aorta  a mais importante artéria de todo o sistema circulatório do corpo humano  o que poderia ter levado a menina a morte.

"Foi horrível, tive muito medo de perder minha filha. A criança sai para brincar e nem volta para a casa. Vai direto para o hospital. Ela poderia não estar com a gente hoje", lembra a mãe, que estava com a filha no momento do acidente.

Com 16 pontos no pescoço, a menina precisa ser monitorada 24h por dia, segundo familiares, para que o corte não abra. A avó materna da criança, a doméstica Poliana Maria de Jesus, se revoltou com o acidente.

"Minha neta está viva por um milagre. Se uma pipa dessas pode tirar a vida de uma criança, então não é um lazer. Domingo passado foi minha neta, mas pode ser outra criança depoi" Poliana Maria de Jesus - Avó da menina