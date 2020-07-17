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Ilha das Flores

Criança leva 16 pontos após ter pescoço cortado por linha de pipa em Vila Velha

Segundo familiares da menina de oito anos, a vítima estava andando de bicicleta quando foi atingida pela linha. A criança já caiu da bicicleta com muita hemorragia. A criança precisou ficar internada por dois dias no Hospital Infantil de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 09:55

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 09:55

A menina teve o pescoço cortado por linha de pipa com cerol em Vila Velha
A menina teve o pescoço cortado por linha de pipa com cerol em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
Criança leva 16 pontos após ter pescoço cortado por linha de pipa em Vila Velha
Uma menina de oito anos teve o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. O caso aconteceu na tarde do último domingo (12) e a criança precisou ficar internada por dois dias no Hospital Infantil de Vitória.
Segundo a mãe da pequena Ketlyn , Kallyana de Jesus, a filha estava andando de bicicleta quando foi atingida pela linha. A menina já caiu da bicicleta com muita hemorragia.
Kallyana de Jesus, passou por momentos de apuros após a filha ter o pescoço cortado por linha com cerol
Kallyana de Jesus, passou por momentos de apuros após a filha ter o pescoço cortado por linha com cerol Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Inicialmente, a menina de oito anos foi levada para o Pronto Atendimento (PA) da Glória, mas devido à gravidade dos ferimentos foi encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória, onde passou por uma cirurgia no pescoço e ficou internada por dois dias. A menina levou 16 pontos na área do corte.
Segundo a mãe da criança, a dona de casa Kallyana de Jesus, de 22 anos, os médicos alertaram que a linha de pipa, por muito pouco, também não atingiu a aorta  a mais importante artéria de todo o sistema circulatório do corpo humano  o que poderia ter levado a menina a morte.

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"Foi horrível, tive muito medo de perder minha filha. A criança sai para brincar e nem volta para a casa. Vai direto para o hospital. Ela poderia não estar com a gente hoje", lembra a mãe, que estava com a filha no momento do acidente.
Com 16 pontos no pescoço, a menina precisa ser monitorada 24h por dia, segundo familiares, para que o corte não abra. A avó materna da criança, a doméstica Poliana Maria de Jesus, se revoltou com o acidente. 
"Minha neta está viva por um milagre. Se uma pipa dessas pode tirar a vida de uma criança, então não é um lazer. Domingo passado foi minha neta, mas pode ser outra criança depoi"
Poliana Maria de Jesus - Avó da menina
A família diz que procurou a polícia pelo telefone para fazer uma denúncia. A reportagem acionou a Polícia Civil questionando se há alguma investigação aberta para investigar o caso e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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