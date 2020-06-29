Família faz vaquinha para implante auditivo em criança de 1 ano, no ES

Vinícius, de 1 ano e 6 meses, tem uma deficiência auditiva Crédito: Arquivo pessoal

Uma família de Vila Valério , no Noroeste do Espírito Santo , tem promovido uma vaquinha virtual para conseguir um implante coclear para um bebê de 1 ano e 6 meses. Vinícius Ribeiro Pezzin, filho de produtores rurais do município, foi diagnosticado com uma deficiência auditiva, que o impede de escutar sons e prejudica a fala. A meta é arrecadar R$ 100 mil para que até o meio do ano de 2021 Vinícius faça a cirurgia em um ouvido.

Ainda não há um diagnóstico que explique a surdez da criança. Desde a última segunda-feira (22) no ar, a vaquinha virtual é a esperança de todos os familiares e amigos, principalmente dos pais, Juninho e Cirlene.

"É feito um corte por trás da orelha para colocar uma antena. Só o aparelho, tenho o orçamento, custa R$ 65 mil. Depois tem outros custos e também algumas sessões com um fonoaudiólogo. Tudo isso fica em R$ 100 mil", disse o pai, Valter Antônio Júnior, também chamado de Juninho.

Atualmente, com a audição totalmente comprometida, a criança de 1 ano e 6 meses faz uso de um aparelho externo, que apesar de não ter funcionalidade técnica, é recomendado para que ele se acostume com o que deverá usar no futuro. Vinícius deve utilizar o instrumento por cerca de três meses.

O pai destaca que quanto mais cedo for feita a cirurgia, melhor será para o desenvolvimento do filho, que ainda não começou a falar.

"Quanto mais rápido melhor. A idade já está um pouco avançada. O ideal seria ter começado com seis meses de idade. Se a cirurgia demorar muito, ele terá dificuldade para falar. Ele nunca ouviu. Implantando o aparelho, ele vai ouvir para, um ano depois, falar", completa.

O procedimento não será feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo relato da tia de Vinícius, Luciene Ribeiro, o tempo de espera na fila é muito grande.

As doações para que o bebê Vinícius, de 1 ano e 6 meses, consiga ouvir estão sendo arrecadadas em um site. Qualquer valor é aceito e várias formas de pagamento estão disponíveis. Ajude na campanha "Amor em movimento".