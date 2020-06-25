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Vaquinha online

Aluna da Ufes arrecada R$ 25 mil em vaquinha para comprar prótese

Rafaela Reis Rocha nasceu com uma malformação congênita chamada Hemimelia Fibular e veio a amputar a perna quando tinha apenas 14 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 23:04

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 23:04

Rafaela Rocha consegue arrecadar R$ 25 mil para compra de nova prótese para a perna
Rafaela Rocha consegue arrecadar R$ 25 mil para compra de nova prótese para a perna Crédito: Instagram
A estudante de enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), moradora de Vila Velha, Rafaela Reis Rocha, de 21 anos, realizou uma vaquinha virtual para conseguir comprar uma prótese nova para a perna e, em apenas 24h, conseguiu arrecadar, com ajuda das redes sociais, R$ 25 mil, quantia suficiente para a realização do sonho. Ela nasceu com uma malformação congênita chamada Hemimelia Fibular, que fez com que ela tivesse ausência completa do osso chamado de Fíbula, e veio a amputar a perna quando tinha apenas 14 anos.
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Oi gente, para quem não me conhece sou a Rafaela, tenho 21 anos e moro em Vila Velha ES, sou estudante de enfermagem na UFES, e eu nasci com uma malformação congênita chamada Hemimelia Fibular, que consiste no meu caso na ausência completa da Fíbula, osso longo que junto da Tíbia, é responsável pela sustentação corporal, junto a essa malformação não tinha meu pé totalmente formado, possuindo apenas 3 dedos e sem a formação do calcanhar, além disso tinha uma diferença de tamanho de 5cm da perna direita para a esquerda que foi se agravando com o passar do tempo devido ao meu crescimento, chegando a uma diferença de 17cm quando amputei a perna. Meus pais correram em busca de vários tratamentos ainda quando era pequena, fiz o total de 7 cirurgias, mas todas sem sucesso de crescimento da perna. Até que, com a diferença de tamanho de uma perna pra outra, e com a postura errada devido a andar torto, acabei tento uma escoliose séria que afetou os meus órgãos, correndo o risco deles atrofiarem, principalmente o meu útero. Então aos meus 14 anos pedi aos meus pais para amputar a perna, já que eles queriam que essa decisão fosse feita por mim. Naquela época tínhamos uma condição de vida até boa, mas ainda sim minha prótese foi comprada com a ajuda de todos da minha família e amigos mais próximos. Mas agora com o passar de 6 anos, minha prótese já não é a mesma, já está ultrapassada e com muitos defeitos, e a maioria das vezes que tenho que dar manutenção tenho ajuda do meu anjo da guarda que é minha madrinha, mas agora terei que trocar porque só as manutenções já não bastam, e isso está acabando afetando novamente a minha coluna e minha saúde. Então necessitamos da ajuda de todos para comprar uma nova prótese. Minha irmã e eu somos estudantes em período integral, minha mãe está desempregada e a única renda que temos é a do meu pai que só dá para pagar as contas que temos de despesas de casa. Peço encarecidamente que nos ajude, sei que com a pandemia muitas pessoas estão apertadas, então se você chegou até aqui e não pode ajudar financeiramente nos ajude divulgando para atingir o maior número de pessoas que conseguirmos ! Desde já agradeço a todos !

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De acordo com a jovem, era necessária uma prótese nova, já que a que ela usava estava ultrapassada. "Mesmo com todas as manutenções feitas, ela já não está se adaptando mais, até porque já tem 7 anos que a tenho e isso está afetando minha saúde e, principalmente, minha coluna. Graças a Deus, a minha família e amigos, e a todos que me ajudaram nos compartilhamentos e doações, conseguimos atingir a meta da vaquinha. Hoje (24) de manhã tive a notícia logo que acordei", disse.
Rafaela contou ainda que, mesmo com a nova prótese, que deverá contribuir com o quadro de saúde dela, precisará também fazer tratamentos. "Precisarei de fisioterapia, pilates e acompanhamento médico. Mas no momento sou só gratidão. A Deus primeiramente, por ter colocado todas as pessoas no meu caminho, a minha família e amigos por terem me incentivado a fazer a vaquinha e a cada pessoa que fez os compartilhamentos e também me ajudou nas doações. Só tenho a agradecer por me ajudarem a realizar esse sonho", afirmou.
A estudante explicou, por meio de postagem nas redes sociais, que quando criança, a família contava com boas condições financeiras. "Mesmo assim, minha prótese foi comprada com a ajuda da minha família e de amigos mais próximos. Depois de seis anos, minha prótese já não é a mesma, já tem muitos defeitos, e, a maioria das vezes que tenho que dar manutenção, tenho ajuda da minha madrinha".

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