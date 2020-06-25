Aluna da Ufes arrecada R$ 25 mil em vaquinha para comprar prótese

A estudante de enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), moradora de Vila Velha, Rafaela Reis Rocha, de 21 anos, realizou uma vaquinha virtual para conseguir comprar uma prótese nova para a perna e, em apenas 24h, conseguiu arrecadar, com ajuda das redes sociais, R$ 25 mil, quantia suficiente para a realização do sonho. Ela nasceu com uma malformação congênita chamada Hemimelia Fibular, que fez com que ela tivesse ausência completa do osso chamado de Fíbula, e veio a amputar a perna quando tinha apenas 14 anos.
De acordo com a jovem, era necessária uma prótese nova, já que a que ela usava estava ultrapassada. "Mesmo com todas as manutenções feitas, ela já não está se adaptando mais, até porque já tem 7 anos que a tenho e isso está afetando minha saúde e, principalmente, minha coluna. Graças a Deus, a minha família e amigos, e a todos que me ajudaram nos compartilhamentos e doações, conseguimos atingir a meta da vaquinha. Hoje (24) de manhã tive a notícia logo que acordei", disse.
Rafaela contou ainda que, mesmo com a nova prótese, que deverá contribuir com o quadro de saúde dela, precisará também fazer tratamentos. "Precisarei de fisioterapia, pilates e acompanhamento médico. Mas no momento sou só gratidão. A Deus primeiramente, por ter colocado todas as pessoas no meu caminho, a minha família e amigos por terem me incentivado a fazer a vaquinha e a cada pessoa que fez os compartilhamentos e também me ajudou nas doações. Só tenho a agradecer por me ajudarem a realizar esse sonho", afirmou.
A estudante explicou, por meio de postagem nas redes sociais, que quando criança, a família contava com boas condições financeiras. "Mesmo assim, minha prótese foi comprada com a ajuda da minha família e de amigos mais próximos. Depois de seis anos, minha prótese já não é a mesma, já tem muitos defeitos, e, a maioria das vezes que tenho que dar manutenção, tenho ajuda da minha madrinha".