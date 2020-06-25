Aluna da Ufes arrecada R$ 25 mil em vaquinha para comprar prótese

Rafaela Rocha consegue arrecadar R$ 25 mil para compra de nova prótese para a perna Crédito: Instagram

A estudante de enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , moradora de Vila Velha, Rafaela Reis Rocha, de 21 anos, realizou uma vaquinha virtual para conseguir comprar uma prótese nova para a perna e, em apenas 24h, conseguiu arrecadar, com ajuda das redes sociais, R$ 25 mil, quantia suficiente para a realização do sonho. Ela nasceu com uma malformação congênita chamada Hemimelia Fibular, que fez com que ela tivesse ausência completa do osso chamado de Fíbula, e veio a amputar a perna quando tinha apenas 14 anos.

De acordo com a jovem, era necessária uma prótese nova, já que a que ela usava estava ultrapassada. "Mesmo com todas as manutenções feitas, ela já não está se adaptando mais, até porque já tem 7 anos que a tenho e isso está afetando minha saúde e, principalmente, minha coluna. Graças a Deus, a minha família e amigos, e a todos que me ajudaram nos compartilhamentos e doações, conseguimos atingir a meta da vaquinha. Hoje (24) de manhã tive a notícia logo que acordei", disse.

Rafaela contou ainda que, mesmo com a nova prótese, que deverá contribuir com o quadro de saúde dela, precisará também fazer tratamentos. "Precisarei de fisioterapia, pilates e acompanhamento médico. Mas no momento sou só gratidão. A Deus primeiramente, por ter colocado todas as pessoas no meu caminho, a minha família e amigos por terem me incentivado a fazer a vaquinha e a cada pessoa que fez os compartilhamentos e também me ajudou nas doações. Só tenho a agradecer por me ajudarem a realizar esse sonho", afirmou.