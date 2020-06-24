Covid-19: paciente do Sul do ES tem alta após 63 dias de internação

Despedida foi marcada pelos aplausos dos funcionários da Santa Casa de Cachoeiro Crédito: Divulgação

José Cláudio dos Santos Machado, finalmente venceu a doença e foi para casa. A despedida, nesta terça-feira (23), foi marcada pelos aplausos dos funcionários da Santa Casa de Misericórdia Após 63 longos dias de internação para o tratamento do novo coronavírus , o morador de Marataízes, José Cláudio dos Santos Machado, finalmente venceu a doença e foi para casa. A despedida, nesta terça-feira (23), foi marcada pelos aplausos dos funcionários da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo.

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Segundo o hospital, José Cláudio deu entrada na unidade no dia 22 de abril, com quadro grave de Covid-19. Até agora, foi o paciente que ficou mais tempo sob os cuidados da Santa Casa. No período em que ficou internado, 39 dias foram na UTI.

A esposa do paciente, Margarete dos Santos, contou que foram momentos difíceis, mas nunca deixou de ter esperança. Foram dias de muita angústia, mas Deus acalmou meu coração. E o atendimento aqui, não tenho do que reclamar. Pessoalmente eu estou vendo o tratamento que meu esposo teve e o quanto ele é querido aqui, afirmou.

Na saída do hospital, médicos, enfermeiros e funcionários fizeram questão de se despedir do paciente e também comemoraram essa conquista. Ao todo, desde o início da pandemia, já foram registradas 270 altas de pacientes que deram entrada na Santa Casa para o tratamento do novo coronavírus.