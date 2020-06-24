Covid-19: paciente do Sul do ES tem alta após 63 dias de internação

Após 63 longos dias de internação para o tratamento do novo coronavírus, o morador de Marataízes, José Cláudio dos Santos Machado, finalmente venceu a doença e foi para casa. A despedida, nesta terça-feira (23), foi marcada pelos aplausos dos funcionários da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Segundo o hospital, José Cláudio deu entrada na unidade no dia 22 de abril, com quadro grave de Covid-19. Até agora, foi o paciente que ficou mais tempo sob os cuidados da Santa Casa. No período em que ficou internado, 39 dias foram na UTI.
A esposa do paciente, Margarete dos Santos, contou que foram momentos difíceis, mas nunca deixou de ter esperança. Foram dias de muita angústia, mas Deus acalmou meu coração. E o atendimento aqui, não tenho do que reclamar. Pessoalmente eu estou vendo o tratamento que meu esposo teve e o quanto ele é querido aqui, afirmou.
Na saída do hospital, médicos, enfermeiros e funcionários fizeram questão de se despedir do paciente e também comemoraram essa conquista. Ao todo, desde o início da pandemia, já foram registradas 270 altas de pacientes que deram entrada na Santa Casa para o tratamento do novo coronavírus.
José Cláudio dos Santos Machado agora faz parte das 21.421 pessoas curadas da doença no Espírito Santo, segundo os dados da Secretária de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na noite de terça-feira (23).