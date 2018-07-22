Motociclista atingida por linha de pipa com cerol levou 17 pontos

A linha da pipa cortou ainda o cordão de prata que a motociclista usava, na BR-101, na Serra. O uso de linha com cerol é proibido Crédito: Roberto Pratti | TV Gazeta

atingia por uma linha de pipa com cerol nesta sexta-feira (20) na BR 101, próximo ao viaduto de Carapina, na Serra, precisou levar 17 pontos no ferimento. Camila Toledo, que é atendente de farmácia, mostrou o curativo que os médicos do Hospital Jayme Santos Neves tiveram que fazer. A motociclista que foinesta sexta-feira (20) na, próximo ao viaduto de Carapina, na, precisou levar 17 pontos no ferimento. Camila Toledo, que é atendente de farmácia, mostrou o curativo que os médicos do Hospital Jayme Santos Neves tiveram que fazer.

Só senti a hora que uma coisa quente chegou no meu pescoço e eu fui com a minha mão tirar. Na hora que eu tirei já estava a linha com cerol, com cordão e sangue jorrando, sangue descendo. Foi quando eu joguei a moto pro acostamento para poder parar e ver o que aconteceu, disse Camila Toledo.

A calça e a camisa que Camila vestia no momento do acidente ficaram cheias de sangue. A moto também ficou suja. Eu pedi a Deus para eu não morrer, porque eu tenho um filho e só pensava nele. Na hora, eu só pensava que ia morrer, porque o sangue não parava de jorrar, completou Camila.

A linha com cerol cortou o cordão de prata, que é mais fino, mas não conseguiu atravessar o pingente do cordão - que leva o nome dela. Para Camila, foi um milagre. Estava fazendo a sutura, o médico disse: é mocinha, não era pra você estar aqui agora não. Eu acho que se eu estou viva hoje, pelo corte, é porque Deus tem um propósito na minha vida.

G1 Espírito Santo, a moto da Camila não tem a antena que corta a linha da pipa, usada para proteger o motociclista. Agora ela disse que vai instalar o equipamento. Segundo informações divulgadas pelo, a moto da Camila não tem a antena que corta a linha da pipa, usada para proteger o motociclista. Agora ela disse que vai instalar o equipamento.