Criança é atacada por 11 cães e moradores relatam outros ataques em Vitória

Na última sexta (5), uma menina de apenas dois anos foi mordida pelos animais, porém os relatos de ataques por uma matilha ocorrem desde o mês de março na região da Capital

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:42

Menina foi atacada por 11 cachorros, em Vitória Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Um grande números de cachorros soltos tem gerado transtornos e medo entre moradores e frequentadores no bairro de Goiabeiras, em Vitória. Na última sexta (5), uma criança de dois anos foi atacada por cerca de 11 cães. Segundo moradores da região, os ataques ocorrem desde março deste ano.

A mãe da menina que foi alvo dos cães, Cristileine Justino Lopes, de 36 anos, diz que não estava no local do ocorrido, e que se deparou com a filha ferida e com as roupas rasgadas. A criança estava com o avô, que é catador de recicláveis, e com o irmão.

Ele só chegou com ela aqui toda machucada, a roupa rasgada, sangrando. Eu a levei para o Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, onde passaram a medicação e mandaram para a unidade de saúde do meu bairro. Ela quase morreu. Cristileine Lopes Mãe da menina

Cristileine disse que, além das vacinas, a filha está tomando ibuprofeno (anti-inflamatório), dipirona (analgésico) e pomada para uso tópico. A mãe da criança também relatou ter ido atrás dos possíveis tutores dos cachorros, mas que não conseguiu localizá-los. Os animais são tidos como abandonados, sendo que são alimentados em uma casa da região. Segundo populares, os cães são vacinados e castrados.

A menina, porém, não é a única vítima. Segundo Juliana Freire, 41 anos, administradora, moradora da região, outras cinco crianças também teriam sido atacadas, bem como a própria líder comunitária, Hélida Regina, que conversou com a reportagem.

Ela conta ter sido alvo dos bichos há seis meses. "Em março eu fui atacada, mas não mordida. Na ocasião, estava sendo montado um evento na comunidade quando cerca de dez cachorros vieram sobre mim, momento em que fui socorrida". Hélida disse que os animais costumam ficar nas ruas Rua José Alves e nos arredores da Praça 3 de Maio.

A menina só foi vacinada contra raiva na manhã desta terça (9) após ser atacada pelos cães Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

O que diz a Prefeitura

Procurada, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informou que "A criança foi agora há pouco à unidade de saúde. Com essa notificação, a equipe do CVSA vai até o local fazer a visita e observar os animais. A Semus orienta que, em casos de agressão, a vítima procure atendimento na unidade de saúde mais próxima de sua residência para realizar a profilaxia da raiva".

A pasta municipal salientou, no entanto, que não há registro de notificação do caso relatado. Com isso, o Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA) é acionado e a equipe vai até o local para fazer a observação clinica do animal, sob risco de raiva, no período de 10 dias após a agressão, conforme protocolo do Manual da Profilaxia da Raiva Animal do Ministério da Saúde.

O CVSA recolhe animais das ruas se esses estiverem caracterizando risco à saúde pública, como animais agressivos sem motivo aparente ou que foram atropelados em via pública (suspeitos de doença neurológica como a raiva), fêmeas no cio (por provocarem comportamento agressivo entre os machos da espécie) e fêmeas com filhotes que se tornam agressivas em função da prole.

Sobre a vacinação, a Semus realiza uma vez ao ano a Campanha de Vacinação Antirrábica animal. Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, 80% da população de cães devem ser vacinados. A meta de 2024 foi ultrapassada e a campanha deste ano terá início em 20 de setembro, quando devem ser vacinados os cães e gatos a partir de três meses de idade. Os cães comunitários muitas vezes são levados para vacinar por aquela pessoa que se responsabiliza por eles.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informa que tomou ciência dessa situação apenas na noite deste domingo (7) e pondera que os animais foram castrados por protetores voluntários. A Gerência de Bem-Estar Estar libera as guias para que os próprios protetores que atuam na região os façam as castrações e a posterior devolução ao ambiente. Vitória conta com o Programa Vitória da Castração Animal, que virou referência nacional. Sete clínicas credenciadas já realizaram mais de 15 mil castrações - imaginem só: isso evitou o nascimento de aproximadamente 430 mil animais.

O programa Pata Vix já acolheu mais de 400 animais vítimas de maus-tratos, ofertando atendimento veterinário completo e uma segunda chance de vida. E a grande novidade: Vitória lançou o Portal de Adoção integrado ao Portal de Bem-Estar Animal! Essa plataforma moderna permite todo o processo de adoção online - desde cadastro até assinatura digital do Termo de Adoção - com entrega segura do pet direto no novo lar, independente do município.

E ainda tem o Vetmóvel - uma clínica veterinária sobre rodas que já atendeu 842 animais só em 2024, tudo de graça para famílias em situação de vulnerabilidade! Em construção no Parque Manolo Cabral, vem aí o Centro Permanente de Adoção de Animais. E tem até parceria com a Faesa para ampliar o atendimento veterinário universitário. O projeto Guarda Responsável já sensibilizou mais de 8.500 pessoas sobre cuidado consciente com os pets através de 251 ações educativas.

O Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA) orienta que a família registre um boletim de ocorrência, uma vez que, conforme relatado, os animais possuem um tutor e a responsabilidade por qualquer agressão ou dano material é do responsável pelo animal. Importante que a família busque atendimento na Unidade de Saúde de Profilaxia da Raiva, após a equipe do CVSA irá no local realizar a observação do animal no período de 10 dias, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.

O CVSA não possuiu poder de fiscalização e de autuação no caso de descumprimento de posse responsável".

*Com informações de Ana Elisa Bassi, do g1ES e TV Gazeta

