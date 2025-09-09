Quinto barco do sistema aquaviário chega à Baía de Vitória
Publicado em 09/09/2025 às 12h38
O quinto barco que vai compor o sistema aquaviário já está na Baía de Vitória. Batizado de Mestre Álvaro, ele segue o padrão das demais embarcações com capacidade para 90 passageiros — mas por enquanto vai ficar parado até que saia a liberação da Capitania dos Portos para as atividades.
Quando entrar em operação, vai inicialmente atuar no trecho entre a Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, em Vitória — e futuramente incorporado às novas linhas das estações Dom Bosco e Pio XII. O sistema aquaviário transporta cerca de dois mil passageiros por dia e é integrado ao CartãoGV.