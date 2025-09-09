Corpo em estrada

Vendedor de 48 anos: homem encontrado morto em Linhares é identificado

Claudemir Ahrnert, de 48 anos, foi encontrado com ferimento de tiro na testa em uma estrada da comunidade Meninos da Terra; Polícia Civil investiga o caso

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10:12

Claudemir Ahrnert, de 48 anos, trabalhava como vendedor Crédito: Arquivo Pessoal

Foi identificado o homem encontrado morto em uma estrada da comunidade Meninos da Terra, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de sábado (6). Familiares e fonte da Polícia Civil confirmaram à reportagem de A Gazeta que a vítima era Claudemir Ahrnert, de 48 anos. Ele apresentava um ferimento de tiro na testa.

Os familiares de Claudemir contaram que ele trabalhava como vendedor e morava em Linhares. Eles disseram não saber o que motivou o crime, mas ressaltaram que a vítima era uma pessoa tranquila.

A Polícia Militar informou que encontrou o corpo de Claudemir caído na estrada, com marca de tiro na testa, e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que confirmou o óbito do homem.

A Polícia Civil explicou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e que, até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido.

