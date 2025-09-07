Polícia investiga assassinato de dois homens em menos de 24 horas em Linhares
Dois assassinatos foram registrados em Linhares no sábado (6), em diferentes regiões do município de Linhares, na região Norte do Espírito Santo. De manhã, um homem foi encontrado morto em uma estrada da comunidade Meninos da Terra. A causa não foi informada. Já à noite, um homem com ferimentos na cabeça foi encontrado em meio a uma plantação de café na localidade de Chapadão do Quinze. A polícia não divulgou a idade das vítimas.
Os dois casos, segundo a Polícia Civil, estão sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, no município.