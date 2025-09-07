Polícia investiga assassinato de dois homens em menos de 24 horas em Linhares

Dois assassinatos foram registrados em Linhares no sábado (6), em diferentes regiões do município de Linhares, na região Norte do Espírito Santo. De manhã, um homem foi encontrado morto em uma estrada da comunidade Meninos da Terra. A causa não foi informada. Já à noite, um homem com ferimentos na cabeça foi encontrado em meio a uma plantação de café na localidade de Chapadão do Quinze. A polícia não divulgou a idade das vítimas.