Home
>
Central de Trânsito
>
Bebê de 50 dias e motorista morrem em acidente entre carros em Pancas

Bebê de 50 dias e motorista morrem em acidente entre carros em Pancas

Batida aconteceu na tarde desse sábado (6) na zona rural do município; Menina morreu no local, já o motorista foi socorrido, porém, não resistiu

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 12:49

 - Atualizado há uma hora

Batida entre dois carros resultou em duas mortes em Pancas
Batida entre dois carros resultou em duas mortes em Pancas Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um acidente entre dois carros resultou nas mortes de uma bebê e de um homem na tarde desse sábado (6), na rodovia ES 434, que liga a cidade de Pancas, no Norte do Espírito Santo, ao distrito de Laginha. Uma familiar confirmou para A Gazeta que a bebê era Cecília Hoffman de Castro, de apenas 50 dias de vida. A outra vítima, motorista do Fiat Uno, ainda não foi identificada.

Recomendado para você

Acessos de veículos à estrutura estão bloqueados tanto por Vitória quanto por Vila Velha

Manifestantes ocupam a Terceira Ponte em ato de apoio a Bolsonaro

Câmeras da Ceturb Rodovias mostram pouquíssimos veículos transitando pela estrutura

Trânsito tranquilo na Terceira Ponte no início desta tarde de feriado

Intervenção é necessária para o início das obras de recuperação da Ponte do Rio Jucu, no limite entre as cidades de Domingos Martins e Viana

'Pare e Siga' na BR 262 começa na segunda e vai até o fim de setembro

De acordo com a Polícia Militar, a batida envolveu um carro modelo Fiat Uno e outro modelo Volkswagen Gol, não sendo possível confirmar a dinâmica do acidente devido ao estado de saúde das vítimas e ausência de outras testemunhas no local. 

O que foi confirmado pelos policiais é que o Gol seguia no sentido Laginha e permanecia na faixa de rolamento, enquanto o Uno estava capotado no meio da pista, não sendo possível determinar em qual sentido trafegava. O condutor do Gol fez o teste do etilômetro, que deu negativo. Os veículos foram removidos ao pátio, pois o Uno estava com o licenciamento em atraso e o Gol estava obstruindo a via.

O motorista do Uno foi socorrido por uma ambulância do município, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. No outro carro estavam o motorista, a esposa e os três filhos do casal. A esposa do condutor ficou ferida e foi socorrida ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Um dos filhos foi levado ao Hospital São José, com vários ferimentos, já outra filha, uma bebê, não resistiu aos ferimentos e morreu após a batida. 

Segundo a Polícia Civil, os corpos das vítimas, um homem de 38 anos e uma bebê de 50 dias, foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal em Colatina. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Pancas.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente trânsito Mortes ES Norte

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais