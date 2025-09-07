Fatal

Bebê de 50 dias e motorista morrem em acidente entre carros em Pancas

Batida aconteceu na tarde desse sábado (6) na zona rural do município; Menina morreu no local, já o motorista foi socorrido, porém, não resistiu

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 12:49 - Atualizado há uma hora

Batida entre dois carros resultou em duas mortes em Pancas Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um acidente entre dois carros resultou nas mortes de uma bebê e de um homem na tarde desse sábado (6), na rodovia ES 434, que liga a cidade de Pancas, no Norte do Espírito Santo, ao distrito de Laginha. Uma familiar confirmou para A Gazeta que a bebê era Cecília Hoffman de Castro, de apenas 50 dias de vida. A outra vítima, motorista do Fiat Uno, ainda não foi identificada.

De acordo com a Polícia Militar, a batida envolveu um carro modelo Fiat Uno e outro modelo Volkswagen Gol, não sendo possível confirmar a dinâmica do acidente devido ao estado de saúde das vítimas e ausência de outras testemunhas no local.

O que foi confirmado pelos policiais é que o Gol seguia no sentido Laginha e permanecia na faixa de rolamento, enquanto o Uno estava capotado no meio da pista, não sendo possível determinar em qual sentido trafegava. O condutor do Gol fez o teste do etilômetro, que deu negativo. Os veículos foram removidos ao pátio, pois o Uno estava com o licenciamento em atraso e o Gol estava obstruindo a via.

O motorista do Uno foi socorrido por uma ambulância do município, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. No outro carro estavam o motorista, a esposa e os três filhos do casal. A esposa do condutor ficou ferida e foi socorrida ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Um dos filhos foi levado ao Hospital São José, com vários ferimentos, já outra filha, uma bebê, não resistiu aos ferimentos e morreu após a batida.

Segundo a Polícia Civil, os corpos das vítimas, um homem de 38 anos e uma bebê de 50 dias, foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal em Colatina. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Pancas.

