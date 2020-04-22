Covid-19: Vitória vai montar tendas para atender morador em situação de rua

Morador de rua na Avenida Princesa Isabel, em Vitória: pandemia aumenta drama social Crédito: Fernando Madeira

No combate à pandemia do novo coronavírus , as prefeituras da Grande Vitória garantem que estão atentas às necessidades da população em situação de rua. Dados dos governos municipais revelam que cerca de 660 pessoas estejam nessa condição. Por isso, a partir desta quarta-feira (15) a Prefeitura de Vitória vai instalar tendas para oferecer atendimento aos moradores em situação de rua nos bairros Jardim da Penha e na Enseada do Suá, na região da Praça do Papa, e no Centro Pop, que fica no bairro Mario Cypreste.

O secretário de Cidadania e Direitos Humanos da Capital, Bruno Toledo, explicou que o trabalho integrado entre as secretarias municipais vai funcionar diariamente das 11h30 às 13h30. No ponto de apoio, o morador em situação de rua poderá se alimentar e tomar banho.

Vamos instalar banheiro químico, fornecer alimentação, sabão e a possibilidade de monitoramento e identificação daqueles que apresentarem os sintomas. Se for o caso, encaminhá-los para a equipe de saúde, explicou Bruno, que coordena o comitê de gerenciamento das políticas sociais dos impactos causados pela Covid-19.

CENTRO POP

Ele informou que o Centro Pop de Vitória, Centro de Referência Especializado de Assistência Social para Pessoas em Situação de Rua, atende 260 pessoas. Neste local, as pessoas podem ser assistidas com algum tipo de hospedagem. Os modelos de atendimento e estilo de permanência variam de acordo com o perfil de cada usuário.

Nós não interrompemos nenhum dos nossos serviços para a população em situação de rua, só alteramos o protocolo para aumentar a segurança de todos. Em relação às tendas, nos reunimos com o governo do Estado e prefeituras para discutirmos essa proposta. A ideia é que consigamos construir um protocolo unificado nas demais cidades, disse.

Coronavírus: movimento de pessoas na Serra e em Vitória

CARIACICA

Em Cariacica, 171 pessoas em situação de rua são monitoradas. A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) informa que os serviços do abrigo estão mantidos. O espaço segue sendo higienizado de acordo com as normas sanitárias. No local são fornecidos álcool em gel, água, máscaras de proteção, copos descartáveis, sabão e papel toalha para os usuários e a equipe técnica.

Quem apresenta sintomas relacionados à Covid-19 é encaminhado ao serviço de saúde. Ao retornar ao abrigo permanecerá em isolamento social, mesma medida que será adotada caso algum usuário apresente sintomas de gripe tendo tido ou não contato com pessoas infectadas com a Covid-19, afirma em nota.

SERRA

Um levantamento da Prefeitura da Serra indica que 113 pessoas estão em situação de rua no município. A cidade conta com um Centro Pop e um abrigo que funciona 24 horas por dia, no bairro Jardim Limoeiro. No abrigo os usuários terão refeições, local para banho e dormir em segurança. Os abrigados poderão participar de diversas oficinas, grupos de apoio, atividades culturais, informou em nota.

VILA VELHA

A equipe do programa Consultório na Rua trabalha para orientar a população em situação de rua de Vila Velha na tentativa de prevenir a contaminação dessa população e reduzir o número de casos da doença. Vila Velha cadastrou 180 pessoas em situação de rua.

De acordo com a coordenadora do programa Consultório na Rua, Giovanna Sarcinelli, as pessoas em situação de rua são mais vulneráveis porque não vivem em condições básicas de higiene, alimentação adequada e em alguns casos não têm acesso a água potável.

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O Consultório na Rua de Vila Velha orienta este público para que possa dentro dos recursos possíveis, quando em situação de rua, evitar a contaminação por Covid-19. O município busca com isso que ocorra o menor número de casos de coronavírus nessa população com tantas vulnerabilidades visto que seu espaço de convivência é a própria rua, destacou.